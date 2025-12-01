Trump ya ha decidido al sucesor de Powell en la Fed: lo anunciará pronto

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, ha desvelado este lunes que ya ha tomado la decisión de quién va a sustituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal (Fed) a partir de mayo de 2026. Ese mes expira el mandato del actual banquero central estadounidense, a quien el líder republicano ha criticado y ha pedido su dimisión en númerosas ocasiones desde su regreso a la Casa Blanca.

«Ya sé a quién voy a elegir», ha revelado Trump esta noche a bordo del Air Force One ante las preguntas de la prensa. No obstante, el dirigente norteamericano ha esquivado confirmar si el elegido será finalmente Kevin Hassett, actual director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, cuyo nombre ha sido señalado por la prensa estadounidense como el principal favorito para suceder a Powell.

«No te lo voy a decir. Lo anunciaremos», se ha limitado a delcarar Trump al ser preguntado por la posibilidad de que Hassett sea el próximo presidente de la Fed, pues se le considera alineado con la postura de Trump de que el banco central de EEUU rebaje los tipos de interés de manera más intensa para estimular el crecimiento y abaratar los costes de financiación del Ejecutivo.

Trump y la Fed

A mediados de noviembre, Scott Bessent, secretario del Tesoro y responsable del proceso para elegir al sucesor de Jerome Powell, avanzó que el nombre finalmente seleccionado probablemente se daría a conocer antes de Navidad. No obstante, el político recordó que el anuncio del nuevo presidente de la Reserva Federal es una decisión que corresponde exclusivamente al presidente de Estados Unidos.

Para esas fechas, la lista de aspirantes a dirigir el banco central estadounidense ya se había reducido tras una primera ronda de entrevistas, pasando de los once candidatos iniciales a solo cinco.

Los cinco finalistas eran los actuales miembros de la Junta de Gobernadores de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el antiguo gobernador de la institución Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett; y el ejecutivo de BlackRock Rick Rieder.

Por su parte, el propio dirigente americano declaró que esperababa tomar una decisión sobre el candidato a presidir la Fed antes de fin de año. El mandato de Powell finaliza en el primer trimestre del 2026, por lo que la elección se ha tomado con margen.