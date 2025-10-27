El secretario del Tesoro de Estados Unidos (EEUU), Scott Bessent, ha anunciado este lunes a los cinco finalistas para suceder al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en 2026. El presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, espera tomar la decisión definitiva antes de que termine este año.

Así, según ha confirmado Bessent, los candidatos finalistas son los actuales miembros de la junta de la Fed, Christopher Waller y Michelle Bowman; el exgobernador del banco central, Kevin Warsh; el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett; y el ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder.

Seguirá ampliación.