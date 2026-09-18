El Ibex ha arrancado la sesión de este viernes, la última de la semana, con un retroceso del 0,34% que le ha llevado a perder la cota de los 19.800 puntos, hasta situarse en 19.832 enteros, en una jornada en la que tiene lugar la tercera ‘cuádruple hora bruja’ del año, fenómeno que suele causar una elevada volatilidad en los mercados.

En este marco, en los primeros compases de negociación de este viernes en la Bolsa de Madrid, los mayores ascensos entre los componentes del Ibex 35 los protagonizaban ACS (+0,6%), IAG (+0,4%) y Sabadell (+0,35%).

En el extremo opuesto, las mayores caídas en los primeros instantes de la sesión correspondían a Solaria (-1,6%) y Acerinox (-1,5%).

Este viernes vencen las opciones y futuros sobre índices y acciones tanto en Europa como en Estados Unidos (EEUU), lo que desvirtúa y condiciona el comportamiento de los mercados de contado, aumentando tanto los volúmenes de contratación como la volatilidad en los mismos.

Vuelve la tensión a Ormuz

El contexto en las Bolsas sigue marcado por los acontecimientos en relación a Oriente Próximo. La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de que sus fuerzas han detenido a un petrolero con bandera de Togo, que ha registrado un incendio, mientras trataba de cruzar «ilegalmente» el estrecho de Ormuz.

Mientras, la Casa Blanca ha cargado contra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, afirmando que «lleva décadas soltando disparates sin sentido», en respuesta a un informe de una comisión de Naciones Unidas que apunta a que el país norteamericano habría cometido crímenes de guerra en determinados bombardeos efectuados contra Irán.

Por su parte, el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha afirmado este viernes que las Fuerzas Armadas del país asiático no llevarán a cabo «ningún despliegue de tropas que implique participar o intervenir en una guerra», en alusión a la posibilidad de hacerlo en el estrecho de Ormuz, como ha pedido Estados Unidos a múltiples aliados, ante las restricciones de Irán al tráfico marítimo por el estratégico paso.

A la difícil situación en el estrecho de Ormuz se han sumado las complicaciones en el estrecho de Bab el Mandeb tras los recientes avances de las milicias rebeldes hutíes hacia la costa suroccidental de Yemen, lo que está provocando también problemas al tránsito de buques por la zona.

El petróleo cae un 2%

En este contexto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, bajaba un 2,1% en la apertura de las Bolsas europeas, hasta los 102,8 dólares por barril, mientras que el coste del crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EEUU, disminuía su precio un 1,7%, hasta los 100,2 dólares por barril.

En el terreno macro, el Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha seguido el camino marcado por el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de EEUU y ha decidido este viernes aumentar en 25 puntos básicos el tipo de interés de referencia, que pasará a ser del 1,25%, su mayor nivel desde 1995.

En el plano empresarial, Árima Real Estate distribuirá este viernes entre sus accionistas un dividendo total de 20,5 millones de euros -a razón de 0,837 euros por acción- en lo que supone el primer reparto de dividendo abonado por la compañía desde su creación en 2018.

Por su parte, CaixaBank ha indicado que ha alcanzado una ejecución de algo más del 58% en la vigésima semana del programa de recompra de acciones propias que anunció el pasado mes de mayo por un importe de 500 millones de euros.

De su lado, Técnicas Reunidas ha informado, antes de la apertura del mercado, de que su consorcio formado junto a Samsung recibirá 120 millones de euros de su cliente MGT Teesside por un arbitraje presentado en 2021. Asimismo, Fluidra ha indicado que ha dado por finalizado el programa de recompra de acciones que anunció a finales de julio tras haber alcanzado el importe máximo fijado, de 40 millones.

Resto de bolsas

Por su parte, las principales Bolsas europeas cotizaban en negativo en los compases iniciales de la jornada. Milán retrocedía un 0,2%, mientras que París y Francfort caían casi un 0,5% y Londres se dejaba un 0,3%.

En el mercado de divisas, el euro recuperaba posiciones en su cruce frente al dólar, hasta negociarse a un tipo de cambio en los mercados de 1,1482 ‘billetes verdes’, mientras que en el mercado de deuda, el rendimiento del bono español a diez años escalaba hasta el 3,945%.