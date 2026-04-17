IAG se ha disparado en Bolsa alrededor del 6,1% y Repsol ha caído sobre un 6,5% tras la reapertura del estrecho de Ormuz. Esta medida ha desplomado con fuerza la cotización del petróleo, algo que ha tenido efectos directos sobre los valores españoles. El holding de aerolíneas tiene una fuerte dependencia por la parte de los costes del precio del queroseno, una presión que parece estar relajándose.

En este caso, la asociación española de aerolíneas (ALA) ya había advertido que, de mantenerse la situación en el Golfo, el precio de los billetes sufriría subidas, por lo que recomendaba comprar cuanto antes los viajes de verano.

Por otro lado, la cotización de la petrolera suele estar asociada a la tendencia que marca el crudo, por lo que la caída de este viernes no es más que una corrección tras las grandes subidas que había vivido por la inestabilidad en Oriente Medio.

Reacción de la Bolsa

El petróleo Brent se ha desplomado más del 10%, hasta situarse por debajo de los 90 dólares por barril, mientras que las Bolsas europeas se han disparado, acercándose el Ibex 35 a una subida del 2%.

Por su parte, el barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se reduce hasta un 11,5%, marcando los 83,79 dólares por barril.

La referencia europea para el precio del gas natural, el contrato TTF negociado en los Países Bajos, se situaba en los 38,71 euros por megavatio hora, un 8,7% menos.