La Reserva Federal (Fed), liderada por Jerome Powell, ha vuelto a desafiar al presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y ha decidido no rebajar los tipos de interés. Esta ha sido una de las últimas reuniones del presidente del banco central norteamericano antes de que caduque su cargo en mayo. Así, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) ha decidido este miércoles dejar intactos las tasas en el rango objetivo del 3,50% al 3,75%, en mínimos de finales de 2022.

La Fed ha decidido establecer una pausa que contrasta con la racha de bajadas de 25 puntos básicos acordadas el 17 de septiembre, 29 de octubre y 10 de diciembre, y amaga con retomar la secuencia de cinco veces consecutivas por las que el instituto emisor mantuvo el precio del dinero paralizado a partir de enero de 2025. Todo esto mientras el presidente norteamericano presiona para que se rebajen.

La guerra entre el Gobierno y la Fed viene de lejos. Y es que Trump se está viendo contra las cuerdas por culpa de un elevado endeudamiento que, a su vez, conlleva un gasto de intereses excesivamente alto por parte de su Ejecutivo.

Ante esto, la Fed ha preferido seguir otros criterios y no rebajar los tipos tan rápido como Trump desearía, siendo mucho más conservadores que otras autoridades monetarias como el Banco Central Europeo (BCE).

El presidente Powell dejó claro que el banco tenía intención de mantener los tipos en la reunión de enero. «Además, la división cada vez más profunda entre los halcones y las palomas del comité también se hizo patente en diciembre», argumentan los analistas de Ebury.

En aquella ocasión, «siete miembros (de un total de 19) se mostraban a favor de no realizar ningún cambio de tipos en 2026, mientras que ocho preveían al menos dos recortes de tipos para este año».

La Fed mantiene los tipos de interés

«Los datos disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. El crecimiento del empleo se ha mantenido bajo y la tasa de desempleo ha mostrado algunos signos de estabilización. La inflación sigue siendo algo elevada», ha resumido la Fed tras su reunión.

La proyección central de la Fed publicada en diciembre apunta a que los tipos de interés se situarían en 2025 entre el 3,6% y el 3,9%, dos décimas menos que en septiembre para el extremo superior del rango. Para 2026 y 2027, la previsión es que la horquilla esté entre el 2,9% y el 3,6% en ambos casos, sin cambios.

En cuanto a la evolución macro, el organismo mejoró sus perspectivas. Así, revisó en una décima al alza, hasta el 1,7%, el crecimiento del PIB del país en 2025. Además, el dato para 2026 se subió en medio punto, hasta el 2,3%, y el de 2027 y 2028 en una décima, hasta el 2% y el 1,9%, respectivamente.

Con respecto al desempleo, la Fed auguró que el país tendría una tasa de paro del 4,5% en 2025 y del 4,4% en 2026, sin cambios desde lo estimado hace tres meses. En 2027 se quedará en el 4,2%, una décima menos, al tiempo que en 2028 continuaría igual.

Por su parte, la inflación será del 2,9% a finales de 2025, una décima menos que en septiembre, y la subyacente, que excluye de su cálculo los precios de la energía y los alimentos por su mayor volatilidad, estará en el 3%, una décima menos también.

En 2026, el índice general sería del 2,4% y el subyacente de 2,5%, dos y una décima menos, mientras que en 2027 tanto la general como la subyacente coincidirían en el 2,1%, igual que en las estimaciones de septiembre. En 2028 llegarían ambas, al fin, el objetivo del 2%.