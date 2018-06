¡Ojo con Caixabank!

Caixabank no ha podido despegarse del suelo de la translación lateral en la

que viene moviéndose desde el último trimestre del año pasado y finalmente ha pasado lo que no tenía que pasar y que no es otra cosa que la pérdida del soporte en torno a los 3,63 euros. De hecho, ayer casi vimos los 3,50 euros como cotización mínima de la sesión aunque antes del cierre hubo una recuperación de precios hasta cerrar en los 3,561 euros.

A pesar de ello, con varios cierres por debajo de los 3,63 euros, todo parece indicar que el valor quiere seguir corrigiendo posiciones. Así, si veo la pérdida de los 3,50 euros, la idea es abrir posiciones cortas con la

intención de mantener la posición bajista hasta los 3,24 euros y si los pierde continuar hasta los 3 euros. Todo protegido con un stop de protección inicial en los 3,63 euros.

Por el contrario, si veo la reconquista de los 3,63 euros sin perder los 3,50

euros, entonces se puede buscar el lado largo de la acción con el objetivo

puesto en los 3,94 euros, que es por donde pasa la media móvil de largo plazo, siempre con la activación del stop de protección para la posición larga en los 3,50 euros.

Eduardo Bolinches es director de EscueladeTradingyForex.com