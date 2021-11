Mercadona es uno de los supermercados que más visitamos y es que, además de tener siempre uno cerca, cuenta con los productos más novedosos del mercado, es más, cada semana contamos con nuevos productos que no podemos encontrar en otros supermercados, como es el caso de la famosa crema de avellana o el turrón de avellana, productos que se agotaron en cuestión de horas y que incluso en estos momentos son difíciles de encontrar. Pero la crema de avellanas, que dicen que tiene mucha similitud con la crema de Kinder, no es el único producto estrella de la marca de Juan Roig.

Existen otros muchos productos de Hacendado que se han convertido en auténticos best-seller, tanto es así que cada vez que visitamos el supermercado de Mercadona, lo echamos a la cesta. ¿Quieres saber cuál es el producto estrella de la marca Hacendado que se ha reinventado y que ahora tiene un precio mucho más económico? Pues no te lo pierdas a continuación, ¡te lo contamos!

Chicles surtidos de Mercadona, lo último del supermercado

¿Quién no echa siempre al carrito un paquete de chicles de Mercadona? Tienen muchísimo sabor y, además, su precio es mucho más económico que otros chicles de otras marcas que incluso triplican el precio. Claro está que la dificultad de este producto viene a la hora de escoger el sabor, especialmente cuando vemos que nos dan a elegir entre un sabor de hierbabuena, menta suave y menta fuerte. Son tres sabores que tienen cierto parecido en un principio pero que, conforme vas mascando, vas notando que, en realidad, no se parecen en nada.

Es precisamente por esto por lo que desde Mercadona han sacado un producto que les encantará a todos los amantes de estos tres sabores de chicles, un surtido de grageas en el que se incluyen chicles de menta, tanto suave como fuerte, y de hierbabuena. Con este producto podrás tener siempre un aliento fresco.

El paquete contiene 68 gramos y vienen 24 unidades con dos chicles cada una, una cantidad bastante buena teniendo en cuenta el precio de este surtido de chicles, tan solo cuesta 1,70 euros. ¡Con este surtido tendrás chicles para un buen tiempo! Si tomas dos chicles al día, por ejemplo, este paquete te durará casi un mes. Casi nada.

No obstante, si los sabores fuertes no son lo tuyo, no tienes de que preocuparte ya que en Mercadona podrás encontrar otros sabores interesantes con un sabor más suave como, por ejemplo, los chicles de fresa, de sandía, de regaliz o de un mix de frutas. Asimismo, en Mercadona también podemos encontrar chicles con 100% Xilitol, un edulcorante de origen vegetal perfecto para los intolerantes a la fructosa y para ayudar al cuidado dental ya que, según las investigaciones científicas reduce el riesgo de padecer caries.

Así que si quieres tener siempre chicles a mano por un buen precio, en Mercadona encontrarás una gran variedad de sabores de chicles que te ayudarán a mantener un buen aliento después de cada comida o en cualquier momento que lo necesites.