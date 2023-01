Mercadona arrasa con sus palomitas: tres sabores a elegir y a un precio que no podrás decir que no

Las palomitas de maíz no son un alimento esencial en nuestra dieta, pero de alguna manera se han convertido en el «snack» al que nadie puede decir que no. Un alimento delicioso, pero que además es poco calórico y que nunca nos puede faltar en la despensa para esas tardes de fin de semana, y más ahora en invierno, en las que nos apetece ver una película tapados con una buena manta y un bol gigante de palomitas. Además, en la actualidad puedes encontrar palomitas de varios tipos o sabores y si buscas las más ricas de todas debes probar las de Mercadona con tres sabores a elegir y un precio que no te vas a creer.

Mercadona triunfa con sus distintas palomitas

Si deseas llenar tu despensa con las mejores palomitas o de hecho, las más vendidas en supermercados, debes conocer las que se encuentran en Mercadona y que te van a servir para disfrutar de un «snack» casi instantáneo ya sea que lo tomes en casa o también, que las prepares y te las lleves al cine.

En concreto, en los supermercados de Juan Roig podemos encontrar actualmente varias especialidades de palomitas entre las que se imponen tres sabores en concreto que seguro que vas a querer comprar.

Maíz palomitas Hacendado

En primer lugar tenemos el maíz de Hacendado que es quizás la versión más clásica de las palomitas. Maíz crudo que debemos hacer en la sartén con una gota de aceite. Se recomienda echar primero dos puñados para que la sartén no se llene demasiado en cuanto el maíz empiece a explotar. Se vende en un paquete de 250 gramos y el precio es de tan sólo 0,82 euros.

Palomitas de caramelo de Hacendado

Una novedad de Mercadona que en el caso de que te gusten mucho las palomitas debes probar de inmediato porque son irresistibles. En este caso se trata de una bolsa de palomitas que ya están listas para comer y que tienen un suave sabor a caramelo. Se vende en un envase de 120 gramos a un precio de 1,30 euros.

Palomitas para el microondas de Hacendado

Por último tenemos también las palomitas de maíz de Hacendado para hacer en el microondas y que puedes encontrar a su vez en tres sabores distintos. Por un lado tienes las palomitas dulces que ves en imagen, pero también las saladas o las de mantequilla. Todas ellas se venden en un envase de 3 sobres (de 270 gramos y de 315 gramos en el caso de las dulces). El precio es de 1,70 para las dulces, de 1,10 para las saladas y de 1,35 euros para las de mantequilla.