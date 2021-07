El Corte Inglés es uno de los centros de compras que más visitados ya que podemos encontrar de todo, desde electrónica y tecnología hasta moda, en un solo espacio, lo que nos ayuda a ahorrar tiempo. Además de ser de origen nacional, como Zara o Mercadona, siempre ofrece grandes descuentos, sea o no sea época de rebajas. Este fin de semana podrás encontrar grandes descuentos en El Corte Inglés ya que están en plena época de rebajas.

¿Te gustaría saber cuáles son esas ofertas que encontrarás durante este fin de semana? Pues no te lo pierdas a continuación. ¡Te encantarán!

Ofertas de El Corte Inglés para el fin de semana

El robot aspirador Rowenta es una muy buena opción para fregar el suelo de tu hogar mientras tu estás trabajando. Es completamente automático y te ayudará a disfrutar de una cómoda experiencia. Contiene una mopa que, además de eliminar toda la suciedad, conseguirá limpiar el suelo ya que aspira y friega a la misma vez. Dejará tu hogar reluciente, y lo mejor de todo es el precio en las rebajas de El Corte Inglés. Este aparato tan solo cuesta 179 euros.

El verano es perfecto para practicar con nuevas recetas en la cocina, ¿no es cierto? Es por eso por lo que no podemos dejar de recomendarte la batidora Taurus, perfecta para preparar ricos batidos y smoothies en muy poco tiempo gracias a su gran potencia y a su resistente cuchilla. Podrás hacer salmorejo, gazpacho o ajoblanco sin ningún tipo de inconveniente en esta batidora. ¿Su precio? Tan solo 49 euros. ¿Qué más puedes esperar?

Ya hemos empezado a notar que ha llegado el verano. El calor aprieta y los ventiladores y aires acondicionados ya han empezado a funcionar. Si aún no has escogido el ventilador que este verano te salvará, es el momento de hacerlo. Este modelo de la marca SOGO es una buena opción ya que cuenta con 3 velocidades para un excelente fluido de aire. Además, tiene una función de temporizador de 2 horas, que no viene nada mal por si nos echamos una siesta, y funcionamiento en modo silencioso. Su precio es de 43,99 euros.

Ahora que ha llegado el buen tiempo es el momento de renovar el armario y, especialmente, los trajes de baño ya que, seguramente, no pudiste renovarlos el pasado año por la pandemia. Durante este fin de semana podrás disfrutar de grandes descuentos en bañadores y bikinis en El Corte Inglés.

Este bañador camiseta de lunares con un volante es una de las mejores opciones que encontrarás en las rebajas. Su precio es de 19,99 euros y podrás usarlo tanto de traje de baño como de body con una falda blanca para dar un estilo ibicenco.

¿A qué esperas para aprovechar las rebajas del supermercado de El Corte Inglés? ¡Yo ni me lo pensaba!