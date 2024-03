¿La mejor torrija de Madrid? No te la pierdas porque es una edición limitada

La Semana Santa es una época del año en la que muchos aprovechan para disfrutar de la gastronomía típica de estas fechas, como las torrijas, ese dulce tradicional que consiste en rebanadas de pan empapadas en leche, huevo y azúcar, y fritas en aceite. Sin embargo, no todas las torrijas son iguales, y hay una que destaca por su originalidad y exquisitez: la Torrija Suzette de Pastelería Mallorca. Considerada como la mejor torrija de Madrid, vas a querer ir a por ella porque además es una edición limitada.

Pastelería Mallorca es una empresa familiar que lleva casi un siglo ofreciendo los mejores productos artesanos de repostería y gastronomía en Madrid. Su historia se remonta a 1931, cuando Bernardino Moreno y su esposa, María García, abrieron su primera pastelería en la calle de Bravo Murillo, nº 7. Allí, sus ensaimadas y torteles, junto con el resto de productos que salían de su obrador, ganaron pronto la fama y el reconocimiento de los vecinos del barrio.

Dieciocho años después, pasada la dura postguerra, y con sus hijos, José, Manuel y Juana ya involucrados en el negocio, abrieron la segunda tienda en la calle de Velázquez, nº 59. Desde entonces, Pastelería Mallorca ha seguido creciendo y abriendo nuevas tiendas, ampliando sus líneas de producto, incorporando la pastelería salada, la cocina, los bombones, los caramelos, y buscando lo último y lo mejor en producto gourmet. También ha implantado nuevos servicios y líneas de negocio, como el catering, la venta online, o el club de clientes, hasta llegar al mundo Mallorca de hoy.

La mejor torrija de Madrid en edición limitada

En Pastelería Mallorca, han sabido mantener sus valores y su forma de hacer, basada en el cuidado y la atención al detalle, al mismo tiempo que han innovado y evolucionado para tratar de superar las expectativas de sus clientes, estando siempre en vanguardia en el mundo de la pastelería y la gastronomía.

Los productos que se encuentran en sus tiendas son únicos y diferentes, solo se pueden encontrar en los espacios Mallorca que se compone de un total de 9 tiendas más un obrador central. Desde muy pronto por la mañana, los panaderos, pasteleros y cocineros de Mallorca tratan de elaborar el mejor producto artesano posible, destacando estos días una deliciosa torrija que ya es considerada por muchos como la mejor que puedes encontrar en Madrid, y además a la venta en edición limitada.

La Torrija Suzette, una creación única e inolvidable

En concreto se trata de la Torrija Suzette que es una creación exclusiva para la temporada de Semana Santa, inspirada en los clásicos crêpes suzette de la cocina francesa, que ha sido elaborada para ofrecer una experiencia culinaria única e inolvidable.

La Torrija Suzette tiene como base una torrija tradicional, hecha con el típico pan de brioche de Pastelería Mallorca, que se ha empapado suavemente en leche y se ha aromatizado con naranja y canela. Encima lleva una suave crema de naranja y vainilla, que hace de esta torrija un placer para el paladar. Pero lo que la distingue realmente es la salsa suzette que la acompaña, una salsa hecha con mantequilla, azúcar, zumo de naranja y licor de naranja, que al calentarla y echarla sobre la torrija, culmina esta experiencia gastronómica de forma sublime. Te garantizamos que no vas a probar nada igual.

La Torrija Suzette se puede adquirir por unidad, a un precio de 6.50 €. Se recomienda consumirla en el mismo día de la compra, o como máximo al día siguiente, para que no pierda su textura y su sabor. También es aconsejable calentar la salsa suzette antes de servirla sobre la torrija, para que se funda y se integre mejor con el resto de los ingredientes.

No te quedes sin probarla

La Torrija Suzette es una edición limitada que solo estará disponible durante la temporada de Semana Santa, en las tiendas de Pastelería Mallorca. Por eso, si quieres probar esta delicia, no te lo pienses más y acércate a cualquiera de sus establecimientos, o haz tu pedido online a través de su página web. No te arrepentirás de degustar esta torrija que, sin duda, es una de las mejores de Madrid.

Además, si te gustan las torrijas tradicionales, también puedes disfrutar de las que Pastelería Mallorca ofrece también esta temporada, elaboradas con el mismo cuidado y atención al detalle que les ha caracterizado durante décadas. Puedes elegir entre las torrijas grandes o las minis, y pedirlas solas o acompañadas de un pack de torrijas. Sea como sea, te aseguramos que quedarás satisfecho y feliz con esta dulce tentación.

No dejes pasar esta oportunidad de saborear la Torrija Suzette, una creación única e inolvidable de Pastelería Mallorca, que solo podrás encontrar durante la Semana Santa. Estamos seguros que una vez la pruebes pensarás que es la mejor torrija que has comido jamás y lo cierto es que así es, así que no la dejes escapar.