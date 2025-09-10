MasOrange lanza la tienda con la oferta más amplia del mercado en dispositivos premium, con precios sin competencia y financiación gratis

MasOrange, el operador líder en España por número de clientes, revoluciona el mercado de tecnología y electrónica del hogar con una estrategia comercial sin precedentes en Europa.

A través de un nuevo porfolio en la marca Orange, la compañía refuerza su liderazgo ofreciendo en su tienda, más de 1.000 nuevos productos premium de las mejores marcas, con los precios más competitivos y con una financiación gratis hasta 48 meses y asegurados con las mejores coberturas, en condiciones ventajosas y personalizadas para los clientes.

Esta nueva iniciativa responde al compromiso de la Compañía por ofrecer los productos premium más innovadores de marcas líderes y de gran calidad y hacer más accesible la mejor tecnología para todos, aumentando la satisfacción y la fidelidad de sus clientes con la tranquilidad de estar respaldados por una de las aseguradoras líderes en España.

Esta oferta está ya disponible para los clientes de la marca Orange y a lo largo de los próximos meses se extenderá a los clientes del resto de las marcas del Grupo MasOrange.

Los clientes de Orange ya pueden disfrutar de esta nueva oferta de más de 1.000 nuevos productos

A partir de hoy, todos los clientes de la marca Orange podrán disfrutar en exclusiva de un porfolio de dispositivos y productos premium con más de 1.000 nuevas referencias, que, en los próximos meses, se ampliará con categorías adicionales de productos, superando las 3.000 nuevas referencias, una cifra sin precedentes en el mercado español de venta de dispositivos.

Esta oferta permite un acceso flexible, sencillo y a precios muy atractivos a un catálogo que abarca desde los dispositivos más demandados –smartphones, smartwatches y smart TVs– hasta electrodomésticos, informática, gaming, salud, cuidado personal, fotografía, movilidad o producto de ocio.

Además, como parte de su oferta diferencial, permite a los clientes financiar la compra de estos productos en las mejores condiciones del mercado, ampliando el periodo hasta 48 meses sin intereses. Esto supone disfrutar de las condiciones más ventajosas del mercado español, ya que algunas empresas en España y en Europa ya ofrecen financiación, con o sin intereses, pero por periodos de tiempo más cortos.

Finalmente, MasOrange ofrecerá a todos sus clientes los mejores seguros de hogar, viajes, salud o ciberseguridad. Así, los clientes de Orange podrán estar siempre tranquilos gracias a la oferta de seguros personalizados de dispositivos basados en Inteligencia Artificial con las mejores coberturas y condiciones ventajosas.

Refuerza su liderazgo en la venta de dispositivos en España

El éxito de su modelo de venta de dispositivos ha permitido a MasOrange liderar el mercado en 2024 con más de 4,3M de dispositivos vendidos. Además, en lo que va de año, el Grupo ha alcanzado un crecimiento de este negocio de más del 20% respecto al pasado año, lo que le va a permitir cerrar 2025 con más de 5M de unidades vendidas.

Esta cifra refleja el enorme interés de los clientes por una propuesta que combina productos de primer nivel, precios muy atractivos y las mejores condiciones de financiación, aumentando la satisfacción y lealtad de los clientes.

“Con esta iniciativa única en Europa, no solo en el sector de las telecomunicaciones, facilitamos a nuestros clientes la adquisición de los mejores productos de las marcas más reconocidas en unas condiciones únicas de financiación, con la tranquilidad de tenerlos protegidos con los mejores seguros personalizados con IA para que sigan siendo los clientes más satisfechos del mercado”, dijo Víctor del Pozo, Director General de Innovación, Alianzas y Nuevos Servicios de MasOrange.