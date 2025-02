Las marcas de atún que jamás debes comprar en el supermercado: lo dicen los expertos

El atún en lata es un producto básico en muchas despensas. Su versatilidad en la cocina, su valor nutricional y su durabilidad lo convierten en una opción popular para quienes buscan una comida rápida y saludable. Sin embargo, no todas las marcas ofrecen la misma calidad, y algunas pueden contener niveles elevados de sal o defectos en su envasado. Por ello, los expertos de la OCU han analizado diferentes opciones disponibles en los supermercados y han identificado aquellas marcas de atún de los supermercados que no cumplen con los estándares deseados.

A la hora de elegir una marca de atún u otra, no basta con fijarse en la etiqueta o en el precio para elegir un buen atún enlatado. Factores como la cantidad de atún respecto al líquido de cobertura, la calidad del aceite utilizado, el contenido de sal y la presencia de sustancias no deseadas como el mercurio o la histamina son determinantes. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha llevado a cabo un análisis detallado de 32 marcas de atún vendidas en España, y los resultados han revelado diferencias notables entre ellas. Conozcamos entonces a continuación, cuáles son las marcas de atún de supermercado que no parece que acaben de superar los factores de análisis de los expertos y cuáles son también aquellas que sí se recomiendan.

Factores que determinan la calidad del atún en lata

Los expertos han evaluado las marcas de atún según varios criterios esenciales:

Cantidad de sal : un exceso de sodio puede ser perjudicial para la salud, especialmente para personas con problemas de hipertensión.

: un exceso de sodio puede ser perjudicial para la salud, especialmente para personas con problemas de hipertensión. Proporción de atún respecto al líquido de cobertura : algunas latas contienen menos cantidad de pescado del esperado.

: algunas latas contienen menos cantidad de pescado del esperado. Frescura y sabor: se ha analizado la presencia de defectos en la degustación, como un sabor rancio o una textura seca.

se ha analizado la presencia de defectos en la degustación, como un sabor rancio o una textura seca. Niveles de histamina y mercurio : estos compuestos pueden representar riesgos para la salud si se encuentran en concentraciones elevadas.

: estos compuestos pueden representar riesgos para la salud si se encuentran en concentraciones elevadas. Calidad del etiquetado: la información proporcionada en la lata debe ser clara y detallada.

la información proporcionada en la lata debe ser clara y detallada. Tipo de atún utilizado: en las latas pueden encontrarse diferentes especies de atún, como el listado, el rabil, el patudo o el bonito del Norte. Este último es el más apreciado por su textura y sabor.

en las latas pueden encontrarse diferentes especies de atún, como el listado, el rabil, el patudo o el bonito del Norte. Este último es el más apreciado por su textura y sabor. Formato de presentación: se puede encontrar atún en filetes, en migas, en trozos o en bloque, lo cual influye en su calidad y apariencia al servirlo.

Las marcas de atún que no cumplen con los estándares

A pesar de que la mayoría de las marcas analizadas cumplen con los requisitos de seguridad y calidad, algunas han obtenido puntuaciones bajas debido a defectos en su composición, contenido de sal elevado o problemas en su presentación. Estas son algunas de las marcas que los expertos recomiendan evitar:

Cabo de Peñas (Aceite Ecológico) : Aunque cuenta con un buen porcentaje de atún, su alto contenido en sal y su etiquetado aceptable le han valido una calificación baja en el análisis.

: Aunque cuenta con un buen porcentaje de atún, su alto contenido en sal y su etiquetado aceptable le han valido una calificación baja en el análisis. Carrefour (Pack Vertical en Aceite de Girasol) : ha sido una de las marcas peor valoradas debido a defectos en la degustación y una calidad que no está a la altura de su precio.

: ha sido una de las marcas peor valoradas debido a defectos en la degustación y una calidad que no está a la altura de su precio. Conservas Ortiz (Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico): aunque no presenta problemas en la degustación, su elevado contenido en sal y un etiquetado que deja que desear la han posicionado en el ranking de las marcas menos recomendadas.

Consejos para elegir una buena lata de atún

Si quieres asegurarte de que estás comprando un atún de calidad, ten en cuenta estos consejos que nos ofrece la OCU:

Elige el tipo de atún adecuado: el atún claro suele ser la mejor opción en relación calidad-precio. Si buscas la mejor calidad, el bonito del Norte es el más apreciado.

el atún claro suele ser la mejor opción en relación calidad-precio. Si buscas la mejor calidad, el bonito del Norte es el más apreciado. Verifica el formato : los filetes y trozos son mejores que las migas o el bloque, ya que ofrecen una mejor textura y sabor.

: los filetes y trozos son mejores que las migas o el bloque, ya que ofrecen una mejor textura y sabor. Prefiere el envase de cristal si es posible: aunque son más caros, permiten ver la calidad del producto antes de comprarlo.

aunque son más caros, permiten ver la calidad del producto antes de comprarlo. Fíjate en el contenido de sal: un contenido superior al 1,25% es considerado alto y puede no ser recomendable para quienes cuidan su consumo de sodio.

un contenido superior al 1,25% es considerado alto y puede no ser recomendable para quienes cuidan su consumo de sodio. Aceite o al natural: si lo vas a consumir directamente, el atún en aceite suele ser más sabroso. Si lo usarás en preparaciones como canelones o empanadillas, el atún al natural es una mejor opción.

Opciones recomendadas por los expertos

En contraste, algunas marcas han destacado por su buena relación calidad-precio y por cumplir con los estándares de calidad exigidos. Entre ellas, el atún claro en aceite de oliva de Aldi (Sal de Plata) y el de Mercadona (Hacendado) han obtenido altas puntuaciones y han sido catalogados como opciones recomendadas por su sabor, frescura y equilibrio en los ingredientes.

En definitiva, a la hora de comprar atún en lata, es importante leer detenidamente la etiqueta y optar por marcas que garanticen una buena calidad. Evitar aquellas con alto contenido en sal o defectos en el envasado puede marcar la diferencia en una alimentación más saludable. Además, prestar atención a la especie de atún utilizada y al formato en el que se presenta nos ayudará a elegir un producto que se adapte mejor a nuestras necesidades culinarias. Los estudios realizados por la OCU demuestran que, aunque la mayoría de las marcas cumplen con los estándares de seguridad, algunas no ofrecen la calidad esperada y es mejor dejarlas fuera del carrito de la compra.