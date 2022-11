Mapfre lanza un nuevo Unit Linked colectivo que se ajusta al perfil del cliente a lo largo de su ciclo de vida

La preocupación por mantener la estabilidad económica una vez llegada la jubilación se incrementa en la población española. A su vez, toman fuerza los instrumentos implementados desde las empresas para contribuir al ahorro de sus empleados de cara a esa etapa. Por este motivo, MAPFRE ha lanzado un nuevo producto que permitirá ayudarles sin que tengan que preocuparse de la gestión.

El nuevo Unit Linked Colectivo Horizonte Jubilación es una solución que permite a las empresas gestionar el capital ahorrado para la jubilación de los empleados con la mayor eficacia. Además, ajusta de forma automática la exposición en renta variable en base al tiempo que reste hasta la fecha indicada de jubilación de cada empleado y a su perfil de riesgo como inversor.

Quienes contraten este seguro de ahorro podrán realizar aportaciones de primas únicas o periódicas. Asimismo, existe la posibilidad de aportar primas adicionales en cualquier momento.

Al contratar Unit Linked Colectivo Horizonte Jubilación, el cliente cuenta con una serie de ventajas. Una de ellas es que el producto se adapta siempre a su perfil de riesgo y edad, situándose en una de las ocho carteras de Fondos de Inversión MAPFRE indicada para cada empleado al contratar la póliza, y que evolucionará de forma automática hasta su fecha indicada de jubilación.

Además, otro de los beneficios de este producto es que es un modelo ideal de retribución flexible en la empresa, indicado para empleados que decidan percibir parte de su salario bruto en aportaciones a este instrumento. Esto, a su vez, supone una importante ventaja fiscal para el empleado.

Por otro lado, Unit Linked Colectivo Horizonte Jubilación no tiene límite de aportación ni de imputación fiscal anual, en caso de que no se incluya la cesión de derechos económicos al trabajador. Además, la empresa se deducirá la totalidad de las aportaciones en el momento de hacer efectiva la prestación, y el empleado no tendrá coste fiscal por las aportaciones hasta el momento del cobro.

Asimismo, el cliente cuenta con la ventaja de que podrá solicitar el traspaso total o cambio del fondo de inversión sin que suponga ningún coste.

Las empresas interesadas en contratar este producto para sus empleados contarán siempre con el asesoramiento de los profesionales de MAPFRE, que los acompañarán en la toma de decisiones más adecuadas según sus circunstancias. Además, MAPFRE garantiza la transparencia absoluta, es decir, el tomador recibirá información de los movimientos y situación de su seguro de forma periódica, con el fin de tomar las mejores decisiones en cuanto a sus aportaciones.

MAPFRE es la aseguradora de referencia en el mercado español, líder en el negocio de automóviles, hogar y empresas, entre otros ramos, con más de 7,4 millones de clientes, cerca de 10.000 empleados en España y alrededor de 3.000 oficinas distribuidas por todo el territorio, en las que ofrece asesoramiento personalizado a sus clientes. En 2021, las primas en España superaron los 7.466 millones de euros, con un resultado después de impuestos que se situó en 534 millones.