Madrid lidera la creación de empleo en el trimestre negro del paro

El trimestre negro del paro no ha afectado a la Comunidad de Madrid, dirigida por Isabel Díaz Ayuso. Así, la región ha llevado la contraria a la tendencia general de España y ha creado 44.700 empleos en el tercer trimestre, un 1,33% más en comparación con los últimos tres meses del 2023 y una subida del 4,17% con respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, el paro subió en doce comunidades autónomas en los tres primeros meses del 2023, destacando el aumento de Baleares, y sólo cinco regiones fueron capaces de crear empleo. Entre ellas, Madrid destacó como la que vivió el mayor alza.

Por tanto, el resto de las cinco regiones que crearon empleo en el primer trimestre lo hicieron en las siguientes magnitudes:

Canarias : +9.800 puestos de trabajo

: +9.800 puestos de trabajo Asturias : +6.600 empleos

: +6.600 empleos Cantabria : +6.500

: +6.500 Navarra: +1.100 personas

Por su lado, doce comunidades destruyeron puestos de trabajo entre enero y marzo, destacando, en valores absolutos:

País Vasco : -39.200 empleos

: -39.200 empleos Comunidad Valenciana : -34.900 ocupados

: -34.900 ocupados Castilla-La Mancha : -27.500 empleos

: -27.500 empleos Andalucía: -24.700 trabajadores

El paro baja en Madrid

En cuanto al paro, doce comunidades registraron ascensos del desempleo en el primer trimestre en relación al trimestre anterior. Las mayores subidas del paro las protagonizaron Baleares y Castilla-La Mancha, con 28.300 y 27.400 desempleados más, respectivamente, seguido de País Vasco, que sumó 22.100 nuevos desempleados.

Por contra, el paro bajó en el primer trimestre en cinco comunidades, principalmente en Canarias, con 14.500 desempleados menos; Madrid con 14.100 menos; y Navarra, donde el desempleo disminuyó en 1.500 personas respecto al trimestre anterior.

El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, ha afirmado que el paro en España podría ser mucho peor si no fuera por Ayuso: «Estos datos son algo mejores porque comunidades como Madrid, no solamente no han destruido empleo, sino que, en este caso, se han creado 44.700».

En términos generales, la tasa de paro en España se situó en el tercer trimestre en el 12,29% y el número de ocupados disminuyó en 140.000 personas con respecto al último trimestre de 2023. En concreto, el número de parados en España se incrementó en 110.000 personas en sólo tres meses, hasta los 2,977 millones, un 4,1% más que en el trimestre anterior.

El aumento del paro en el primer trimestre de este año es el más elevado en un primer trimestre desde 2020, cuando la irrupción del Covid llevó a un repunte del desempleo de 121.000 personas. En el primer trimestre del año pasado, el paro subió en 103.800 personas, menos de lo que lo ha hecho en 2024.

Para Bravo, la diferencia que hay entre Madrid y España muestra que debe haber «una reforma laboral que no busque maquillar los resultados, sino generar oportunidades para aquellas personas que estén desempleadas».

«Debe ser una reforma que acerque la formación a las necesidades reales del mercado, que se haga entre todos, contando con los sindicatos y con la patronal para buscar las soluciones y, sobre todo, que premie a todos aquellos que buscan de alguna manera encontrar una oportunidad laboral. Otra forma de gestionar es posible», declara.

Peores datos de paro en una década

La Unión Sindical Obrera (USO) ha calificado el primer trimestre de 2024 como «el peor de la década» en términos de empleo, con la excepción de 2020, y ha destacado la destrucción del empleo a jornada completa tras conocerse los datos de empleo este viernes. Los resultados de la EPA han llevado a los representantes a convocar movilizaciones el próximo 1 de mayo para «reivindicar el empleo».

«USO vuelve a manifestarse en distintas ciudades este 1 de mayo, Día del Trabajador, por un empleo, sin letra pequeña. La manifestación central de 2024 se celebra en Gijón, hasta donde se desplazará la Ejecutiva Confederal, con su secretario general, Joaquín Pérez, a la cabeza. También lo harán sindicalistas venidos de otras comunidades autónomas (Madrid, Cantabria, Galicia, La Rioja, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha)», afirman en su página web.

Atendiendo a los datos y obviando la pandemia, la disminución de 139.700 ocupados no tiene precedentes desde el primer trimestre del 2014, hace una década, cuando se destruyeron 184.000 empleos, un 10% menos que en los tres meses anteriores. Sin los datos positivos de Madrid, la cifra hubiera aumentado hasta los 184.300 este año, igualando la cifra de hace diez años.