El lugar de Madrid donde ya no podrás comprarte un piso. Despídete de vivir ahí

El de la vivienda es uno de los temas que más preocupa a los españoles, tanto la de alquiler como la que está en venta, y es que en ambos casos los precios están disparadísimos, especialmente en algunos lugares del país más que en otros. Te contamos cuál es el lugar de Madrid en el que ya no podrás comprar un piso a no ser que te toque la Lotería, y aún así quizás no te llegaría… ¡toma nota!.

Comprar una vivienda es el sueño de prácticamente cualquier persona cuando llega a su edad adulta, pero lo cierto es que parece una misión imposible en muchos lugares debido a los altos precios, que no dejan de subir.

El altísimo precio de la vivienda en Madrid

Conseguir una vivienda en grandes ciudades como Madrid o Barcelona parece una misión imposible a causa de la inflación y la subida de precios, ya que aumentan constantemente y de forma considerable. Tanto si quieres comprar para tener en propiedad como si buscas un alquiler, el proceso se puede convertir en una verdadera pesadilla, más aún revisando los datos del XI Barómetro de Mercado Residencial elaborado por la empresa Gloval, que está especializada en el sector inmobiliario.

Este estudio tenía como objetivo de monitorizar el comportamiento de los valores de mercado en viviendas de ciudades como Madrid y Barcelona, y los resultados son muy desalentadores para algunas de las zonas de ambas ciudades. Los resultados muestran el encarecimiento de la vivienda en Madrid en un 4,5% en comparación con el segundo trimestre del año pasado, un análisis que deja muy claro cuál es la zona más cara de Madrid para comprarse un piso ahora.

Si pretendes comprarte un piso en Pozuelo de Alarcón, actualmente está casi imposible, ya que es donde más caro encontrarás el metro cuadrado, con un precio de 3.744 euros en el segundo trimestre de 2023. Además, la localidad que más ha subido de precio la vivienda es Rivas-Vaciamadrid, con una subida del 10,3% que deja su metro cuadrado en 2.459 euros, mucho más barato aún así que el de Pozuelo de Alarcón.

También se ha visto una subida significativa en Coslada, la segunda donde más sube tras Rivas-Vaciamadrid con un aumento del 10% que deja su metro cuadrado en 2.228 euros. En cuanto al municipio de Madrid con un menor incremento en el precio del metro cuadrado, según este estudio, ha sido Alcorcón, donde únicamente ha subido en un 4,9%, menos de la mitad de los dos lugares en los que más ha subido.