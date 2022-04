¿Tienes ganas de estrenar un nuevo bolso esta temporada? Seguro que te fijarás en aquellos que marcan tendencia o los que llevan algunas de las principales influencers, pero es importante fijarse también en el precio. Por suerte Tous parece que te ha leído el pensamiento porque tiene uno de los mejores bolsos que vas a poder llevar esta primavera a un precio increíble. De este modo podrás llevar un bolso de calidad pero barato que ya tienes disponible en el Outlet de Tous.

Tous rebaja el bolso de moda

A pesar de que Tous es una firma mundialmente conocida en el sector de la joyería, lo cierto es que es también una firma que destaca en lo que respecta a la venta de accesorios y entre los muchos que nos ofrecen ahora rebajados en su outlet, destaca el bolso más de moda para esta nueva temporada de primavera-verano.

Se trata del bolso Bandolera de la línea Tous Legacy Wild que destaca gracias a tener un diseño mediano, perfecto para llevar de todo sin que el bolso se convierte en una molestia. Un modelo que vas a poder llevar cruzado o también colgado sencillamente del hombro y que elaborado en piel vacuna y con un relieve que imita el «animal print» es el bolso a elegir si además de ir cómoda deseas llevar la última tendencia para este accesorio. Un bolso que cuando se lanzó hace unas cuantas semanas tenía un precio que rozaba los 170 euros, pero que ya podéis comprar con un 33% de descuento de modo que sólo nos va a costar 113 euros (disponible en la sección outlet de Tous y en su página web).

El bolso más «top» de Tous dentro de su outlet cuenta además con

un color burdeos que es perfecto para combinar con cualquier cosa que te pongas esta primavera. Piensa que esta es la temporada en la que más apetece vestir con colores llamativos y en el caso del bolso no va a ser menos. Y si no te gusta este color no te preocupes porque Tous lo tiene en otros colores como el marrón, el azul marino o el azul cielo.

Este bolso, que además tiene asa de bandolera ajustable, cierre con solapa y placa giratoria de metal cuenta con unas medidas de 22 x 16,6 x 6 cm y su precio está ahora rebajado de modo que no lo dudes si te gusta y ve a por él antes de que se agote.