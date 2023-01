Lidl tiene la envasadora al vacío ideal con la que puedes conservar todos tus productos de navidad

Envasar alimentos al vacío puede venirte muy bien en muchas ocasiones por diferentes motivos, como por ejemplo para conservarlos por más tiempo cuando no los vas a utilizar en el momento. Hoy te mostramos una envasadora al vacío de Lidl que te va a venir de perlas para conservar todos esos productos que has comprado de sobra en Navidad y que no quieres que se te estropee… ¡y está tirada de precio!.

Lidl cuenta en su sección de cocina con una gran variedad de electrodomésticos y aparatos que están destinados a hacerte la vida más fácil y a que cualquier tarea la hagas de forma más cómoda, eficaz y rápida, tanto para preparar alimentos como para conservarlos o cocinarlos, entre otros.

La envasadora al vacío de Lidl que necesitas en tu cocina

Se trata de la Envasadora al vacío, un aparato destinado a envasar alimentos al vacío y que así se conserven mejor y durante más tiempo, ideal tanto para alimentos húmedos como secos y delicados. Con una potencia de 125 W, es una de las mejores que puedes encontrar actualmente, de hecho otras veces que ha estado a la venta se ha agotado y ha sido todo un éxito. Tiene un precio de 24,99€.

Esta envasadora al vacío de Lidl conserva los alimentos tanto con su aroma como con su frescura y sabor, y cuenta con una tecnología de sellado para garantizar un cierre hermético y que no haya ninguna posibilidad de fugas. Entre sus características y funciones más interesantes se pueden destacar también:

Bandeja para líquidos desmontable .

. Válida para bolsas de más de 23 cm de ancho.

Conexión para envasar al vacío de forma externa tanto bolsas como recipientes herméticos con válvula al vacío.

Función Soft para alimentos delicados .

. Función Wet para alimentos húmedos.

Pilotos luminosos para controlar los procesos de envasado al vacío y de sellado.

Pies antideslizantes para un apoyo seguro.

Enrollacables.

Esta fantástica envasadora al vacío está disponible en dos modelos diferentes (blanco, negro). Con unas medidas de 38,6 x 14,5 x 7,3 cm, en el kit de venta se incluye junta de repuesto, rollo de plástico de 3 m y 3 adaptadores para válvulas de vacío. En cuanto a los materiales utilizados para su fabricación, son ABS, nylon y silicona. Es importante destacar también que el envasado es apto para microondas a un máximo de 900 W y 3 minutos con la bolsa abierta.