Lidl también tiene 3 outlets en Madrid con precios increíbles: descubre dónde están y sus descuentazos

Lidl es uno de los supermercados más importantes en España. En el año 2022 alcanzó las 670 tiendas, en las que podemos encontrar sus mejores ofertas de alimentación y también como no, aquellos productos que arrasan en su famoso bazar. Sin embargo para todos aquellos que son clientes de Lidl y siempre buscan lo mejor entre sus productos, deben saber que también este supermercado cuenta con una serie de tiendas en las que encontrarlo todo a precio de saldo. Se trata de los outlet de Lidl de los que ya podemos encontrar tres tiendas y de las que te ofrecemos ahora todos los detalles.

Es en Madrid, donde Lidl tiene abiertos tres fantásticos outlets bajo el nombre de Factory Discount, donde podrás encontrar una amplia variedad de productos a precios realmente increíbles. ¿Pero dónde están? ¿Y qué podemos encontrar en ellos exactamente? ¡Prepárate para disfrutar de descuentazos en tus compras sin renunciar a la calidad!

Lidl tiene 3 outlets en Madrid con precios increíbles

De la misma manera que son ya famosos los outlets de algunas tiendas de moda, o también outlets especializados en productos de tecnología, Lidl cuenta con las tiendas Factory Discount en las que se vende el stock de sus supermercados que no se ha vendido y también podemos encontrar ofertas especiales mucho más rebajadas que en los supermercados.

A esto se le suma también productos que han sido devueltos a tienda (aunque no están abiertos ni usados, sencillamente quedaron fuera de temporada) y stock de temporadas anteriores. Todo ello se vende a precio de outlet de manera que podemos encontrar por ejemplo ropa por menos 5 o de 10 euros, zapatillas por menos de 2 euros, y también como no, productos tecnológicos y electrodomésticos directos del bazar de Lidl que seguro que no querrás dejar escapar.

Para que te hagas una idea puedes ver este vídeo de Instagram de la cuenta de @planesbrutales en el que muestran todas las increíbles ofertas que se encuentran en uno de estos outlets. En concreto, el que se encuentra en Pinto:

¿Dónde están los 3 outlets de Lidl en Madrid?

Las tres tiendas de Factory Discount reciben cada vez un mayor número de clientes. Si tú también deseas visitarlas. Las tienes en estas direcciones:

Factory Discount en Pinto: El primer outlet de Lidl se encuentra como hemos visto en el vídeo mostrado en Pinto. La dirección exacta es C/ Sierra Morena, 6. Como ya te hemos mostrado, en esta tienda te adentrarás en un paraíso de ofertas y descuentos en productos para el hogar, ropa, robots de cocina y mucho más. ¿Buscas renovar tu vajilla? ¿Necesitas un nuevo conjunto de sartenes? En Factory Discount Pinto, encontrarás todo lo que necesitas a precios que te dejarán sin aliento.

Factory Discount en Vallecas: Nuestro siguiente destino nos lleva al barrio de Vallecas. En la dirección C/ Pilar de Madariaga Rojo, 17 , encontrarás el segundo outlet de Lidl. Aquí, la oferta es igual de tentadora. Tanto si buscas ropa de calidad a precios asequibles como si necesitas equipar tu cocina con los mejores electrodomésticos, este es el lugar ideal para ti. ¡Prepara tu lista de compras y disfruta de los descuentos en Factory Discount Vallecas!.

Factory Discount en Alcalá de Henares: Por último, pero no menos importante, nos dirigimos a la ciudad de Alcalá de Henares. En la avenida de Madrid, 32, encontrarás el tercer outlet de Lidl. Explora las estanterías repletas de productos para el hogar y descubre auténticas gangas en ropa de calidad. Además, como en los anteriores, podrás encontrar también productos más que interesantes para ejercitarte en casa a precios que te van a parecer de risa.

Consejos para aprovechar al máximo tu visita

Ahora ya sabes dónde puedes encontrar las tiendas de Factory Discount, pero es fácil que si vas a alguno de estos establecimientos encuentres mucha gente o tal vez que ya no queda el producto que deseas así que para asegurarte una buena experiencia de compra, puedes seguir estos consejos:

Ve siempre a primera hora: Como estos outlets ofrecen productos fuera de stock, te recomendamos llegar temprano para tener acceso a la mejor selección y los mejores descuentos.

Estate atento a las variaciones : Los productos van variando, por lo que te sugerimos visitar los outlets de forma regular para no perderte ninguna oferta.

: Los productos van variando, por lo que te sugerimos visitar los outlets de forma regular para no perderte ninguna oferta. Compara precios: Si hay algo en concreto de Lidl que desees pero que siempre está agotado o tal vez su precio te parece algo elevado, puedes esperar a que acabe la temporada y desear que luego se encuentre a la venta en su outlet. Podrás ver qué precio tiene cuando pasa a esta tienda y cuál es el ahorro del que te beneficias.

Como podemos ver, Lidl ha dado un paso más en el mundo de las compras asequibles y de calidad con sus outlets Factory Discount en Madrid. En los tres puntos estratégicos de Pinto, Vallecas y Alcalá de Henares, te esperan precios increíbles en productos para el hogar, ropa, robots de cocina y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad de renovar tu casa, tu armario y tu cocina sin hacer daño a tu bolsillo. ¡Visita los outlets de Lidl en Madrid y déjate sorprender por los descuentazos que te esperan en Factory Discount!.