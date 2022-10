Lidl se pasa el juego con el complemento que jamás pensaste que necesitabas para tu ducha

El baño es tal vez una de las estancias de la casa que junto a la cocina más utilizamos, de modo que se hace necesario contar con todos los accesorios y productos que garanticen nuestra higiene pero también que lo mantengan todo ordenado. Muchos de ellos los tienes en uno de los supermercados de referencia. Nos referimos como no, a Lidl que se ha pasado el juego con el complemento que jamás pensaste que necesitabas para tu ducha.

Lidl tiene el complemento perfecto para tu baño

¿Deseas que todo en tu baño esté en su sitio? No sólo en lo que respecta al orden del baño sino también en lo que hace alusión a que el agua no salpique o no se salga mientras nos duchamos. Lidl tiene la solución perfecta para ello que además está arrasando en ventas.

El complemento perfecto de Lidl para tu ducha no es otro que el estor enrollable de ducha que tiene unas medidas de 100 x 250 cm y que ya se ha convertido en uno de los productos más vendidos en las tiendas y en la web de Lidl gracias a su originalidad y también como no, funcionalidad.

Generalmente en los baños podemos encontrarnos mamparas para los platos de ducha o también cortinas de ducha pero ¿estores? Estas son cortinas que están muy de moda para el salón o el dormitorio pero que llegan también ahora al baño gracias a Lidl que nos presenta además dos modelos distintos. Uno de ellos con diseño de cuadros y el otro con estampado de rayas.

Los dos se instalan fácilmente con un mecanismo de sujeción con tornillos que debemos fijar al techo. Una vez colocado delante del plato de ducha o de la bañera, será cuestión de usarlo cada vez que tengamos que ducharnos para lograr algo de intimidad y no salpicar tanta agua.

Además, al ser enrollable, podemos enrollarlo cuando hayamos acabado de modo que el ambiente no se vea más pequeño de lo necesario. Hechos de PEVA y aluminio, estos estores para el baño se pueden además limpiar y secar con un simple paño o un poco de papel de cocina o de baño de modo que quede como recién puesto cada vez que hayas acabado de ducharte y quieras enrollarlo.

Puedes encontrarlos en todos los supermercados de Lidl y en su tienda online y su precio es de tan sólo 14,99 euros. Además cuentan con una garantía de tres años.