¿Es legal que te incluyan en un fichero de morosos? Todo lo que necesitas saber

Cuando existen problemas para pagar una factura, un préstamo o una tarjeta de crédito, es posible recibir una carta o una llamada informando de la inclusión en un fichero de morosos.

Estar inscrito en un fichero de morosos puede tener consecuencias desastrosas en la salud financiera de una persona. Por lo que, pertenecer a unos de estos ficheros como ASNEF o RAI significa que el acceso a la financiación será más complicado o directamente negativo.

Así que es importante conocer los diferentes métodos que existen para comprobar la inclusión en un fichero de morosos, y en caso afirmativo, cómo salir de la lista de morosos de ASNEF para mejorar tu historial crediticio.

Cómo funcionan los ficheros de morosos

Al hablar sobre qué es un fichero de morosidad, básicamente son bases de datos que recogen información sobre las personas o empresas que tienen deudas pendientes con algún proveedor de servicios, entidad financiera o administración pública. Estos ficheros son gestionados por empresas privadas que se encargan de recopilar y actualizar los datos de los deudores. Así, como de facilitarlos a sus clientes, que son las entidades que consultan estos ficheros antes de conceder un crédito, contratar un servicio o realizar una operación comercial.

Los ficheros de morosos más conocidos en España son ASNEF, RAI y CIRBE, aunque existen otros como BADEXCUG, EXPERIAN o EQUIFAX. Cada uno tiene sus propios criterios y condiciones para incluir y excluir a los deudores, así como para acceder y rectificar los datos. Por eso, es importante conocer cuáles son los ficheros de morosos junto a los derechos y obligaciones de encontrarse en uno de ellos.

Qué requisitos tienen que cumplirse para que te metan en el fichero de morosos

No basta con tener una deuda para estar incluido en un fichero de morosos. Hay una serie de requisitos legales que se deben cumplir para que esta medida sea válida y proporcional.

Principalmente, debe haber una notificación previa. Antes de la inclusión en el fichero, la entidad acreedora debe informar por escrito de una deuda pendiente y de que, si no se paga en el plazo establecido, procederá a comunicar los datos en el fichero. Esta notificación debe hacerse por un medio fehaciente, como una carta certificada o un burofax.

Los datos deben referirse a deudas reales, vencidas y exigibles: no se pueden incluir datos personales en estos ficheros por deudas que no existan, que no hayan vencido o que no sean exigibles por algún motivo. Tampoco se pueden incluir datos por deudas que estén en disputa judicial o extrajudicial, o que sean objeto de negociación entre las partes.

Es importante conocer cuanto tiempo estás en lista de morosos, porque la deuda no puede ser de más de 6 años de antigüedad. Los datos personales solo pueden permanecer en el fichero durante el plazo máximo establecido por la ley, que es de 6 años desde el vencimiento de la obligación. Pasado este tiempo, los datos deben ser cancelados automáticamente.

El deudor tendrá acceso a todo el movimiento de sus datos en dicha lista, así como al uso de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación u oposición a su inclusión en dichas listas). Esto significa que es posible solicitar al fichero información sobre los datos personales propios, quién se los ha facilitado y quién los ha consultado. También se puede pedir una rectificación o cancelación de los datos si son inexactos, incompletos o han sido obtenidos o tratados ilegalmente. Incluso se permite la oposición a que los datos sean utilizados para fines distintos a los previstos por la ley.

Qué hacer si te han incluido en un fichero de morosos de forma errónea

Estar incluido en ASNEF u otro fichero de morosos debido a una deuda errónea, ya sea que se haya pagado o que no corresponda pagarla, puede requerir la presentación de una reclamación en las oficinas de consumo o mediante una demanda judicial. Antes de proceder, se sugiere seguir estos pasos:

.- Verificar la veracidad y legalidad de la inclusión: solicite al fichero una copia del documento que justifique la inclusión y compruebe si se han cumplido los requisitos legales. En caso de detectar errores o irregularidades, comuníquelo al fichero y a la entidad acreedora y solicite la rectificación o cancelación de los datos.

.- Proporcionar pruebas que respalden su situación: si dispone de documentos que demuestren el pago de la deuda, que no le corresponde pagarla o que está en disputa, envíelos al fichero y a la entidad acreedora para su consideración. Ejemplos de tales documentos incluyen recibos de pago, contratos, facturas o extractos bancarios.

.- Solicitar la eliminación de sus datos del fichero: en caso de demostrar que la inclusión es incorrecta, solicite al fichero que le elimine y que confirme esta acción por escrito. Asimismo, puede solicitar una compensación por los daños y perjuicios causados por la inclusión indebida.

.- Consultar fuentes externas como Money24 donde explican diferentes trucos para salir de ASNEF de forma gratuita. Si no logra que se eliminen sus datos del fichero, puede recurrir a las oficinas de consumo o a la Agencia Española de Protección de Datos para presentar una reclamación. También tiene la opción de contratar a un abogado especializado para obtener asesoramiento y representación en un proceso judicial.

Consecuencias de estar en un fichero de morosos

La inclusión en un fichero de morosos puede acarrear repercusiones negativas tanto en el ámbito personal como profesional.

Algunas de estas consecuencias son la restricción en el acceso al crédito. Es probable que las solicitudes de préstamos, hipotecas o tarjetas de crédito sean denegadas por bancos y otras instituciones financieras si el solicitante figura en un fichero de morosos. Esto puede limitar las posibilidades de financiar proyectos o hacer frente a gastos imprevistos.

También cuentan las dificultades para contratar servicios. Algunas empresas de servicios como telefonía, electricidad, gas, agua o internet consultan los registros de morosos antes de aceptar nuevos clientes. La presencia en estos registros puede resultar en la denegación de servicios o en la solicitud de garantías adicionales, como avales o fianzas.

El impacto en la reputación, ya que la inclusión en un fichero de morosos puede afectar la percepción que otros tienen de la persona, ya sea en el ámbito personal o profesional. Esto puede dificultar relaciones comerciales, laborales o personales con individuos o entidades que estén al tanto o sospechen de deudas pendientes.

Y por último, la subida de los tipos de interés, porque en caso de acceder a financiación estando registrado en un fichero de morosos, es probable que se apliquen intereses más elevados que los estándares. Esto se debe a que las entidades financieras consideran un mayor riesgo al prestar dinero a personas en esta situación, lo que resulta en condiciones más rigurosas para el prestatario.

Cómo evitar entrar en un fichero de morosos

La prevención del ingreso en un fichero de morosos se basa en el pago puntual de las deudas y el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Sin embargo, si enfrentas dificultades para cumplir con estos compromisos, considera negociar con tus acreedores para anticipar problemas a la hora de abonar facturas, préstamos o cuotas, comunica tu situación a la entidad correspondiente. Busca acuerdos que permitan posponer, fraccionar o reducir los pagos, evitando así la inclusión en el fichero y los cargos por demora o impago.

Explora otras opciones de financiación alternativas, en el caso de necesitar capital urgente sin acceso al crédito bancario. Investiga alternativas como préstamos entre particulares, microcréditos online o préstamos respaldados por garantía hipotecaria. Aunque son más flexibles, también conllevan riesgos y costos adicionales.

Otro método es la gestión de las finanzas con un registro de tus ingresos y gastos mensuales para elaborar un presupuesto que permita ahorrar y cumplir con las obligaciones. Evita los gastos superfluos y, si es posible, crea un fondo de emergencia para imprevistos.

La inclusión en un fichero de morosos puede acarrear serias consecuencias financieras, por lo que es fundamental evitarla. Si te encuentras incluido de manera errónea o injusta, tienes derecho a rectificar y reclamar compensación.