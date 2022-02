Lefties es una de las tiendas más económicas que podemos encontrar en el mercado. Sus prendas suelen ser muy baratas, de ahí a que también sea de las tiendas más populares. En Lefties solemos encontrar ropa de todo tipo, desde prendas deportivas hasta prendas más formales, y ahora también podremos hacernos con un modelo de zapatillas increíble por muy poco dinero que te aseguro que querrás tener en tu armario.

¿Quieres saber cuáles son estas zapatillas de Lefties que te conquistarán? Pues no te lo pierdas a continuación, ¡te lo contamos!

Las zapatillas de Lefties que te conquistarán

Se trata de un zapato tipo deportivo para mujer con una combinación de materiales y colores que nos ha conquistado y es que no hay nada mejor que contar con unas zapatillas deportivas que nos ayuden a tener un look de diferente y original, ¿no es cierto?

Estas zapatillas de Lefties tienen un detalle de tirador en la parte trasera y delantera y un cierre mediante cordones, el más cómodo sin duda alguna ya que así podrás adaptar las zapatillas a tu pie a la perfección.

Estas zapatillas están pensadas para entrenar, pero también pueden ser una muy buena opción para llevar en esos días en los que sabes que no vas a parar en todo el día. Tendrás los pies muy descansados al final del día a pesar de no haber parado de correr de un sitio para otro. Además, la combinación de colores hace que puedas convertir un look diario en algo espectacular, especialmente si te decides por un look monocromático, por ejemplo. Las zapatillas le darán ese toque especial.

La suela está hecha al 100% en caucho termoplástico, mientras que el forro contiene un 100% de poliéster. Se recomienda no sumergir en agua durante demasiado tiempo, sino limpiar con un paño húmedo cuando sea necesario. También tendrás la opción de limpiar con un cepillo suave o una esponja dura si es necesario.

Está disponible en una cantidad de tallas interesantes, desde la talla 35 hasta la talla 41, por lo que seguro que encuentras la tuya. Eso sí, al ser unas zapatillas tan interesantes, versátiles y cómodas, es posible que los números más habituales se vayan agotando rápidamente, por lo que no te recomendamos tardar demasiado en hacerte con las tuyas si realmente te gustan y encajan con el resto de tu armario o con tu estilo a la hora de vestir.

Su precio es otro de los grandes motivos por los que estas zapatillas triunfarán ya que tan sólo cuestan 29,99 euros, ¡una auténtica ganga! Y es que, ¿dónde puedes encontrar zapatillas con tanto estilo, con un diseño tan original y un precio muy económico?

Así que si realmente te han gustado estas zapatillas y quieres añadirlas a tu colección, es el momento de hacerte con ellas. Podrás encontrarlas tanto en tienda física como de forma online, ¡no te resistas más y corre a por ellas!