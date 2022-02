Adidas es una de las marcas más vendidas y no es para menos, la calidad de sus productos, especialmente en el caso de sus zapatillas, es de las mejores. Las zapatillas Adidas son un clásico que todos tenemos en el armario y es que, ¿quién no ha tenido alguna vez unas zapatillas Adidas clásicas? Son unos zapatos muy versátiles, cómodos y atemporales, por lo que podremos llevarlos durante todo el año, especialmente ahora que en Decathlon cuentan con un descuento especial.

Por norma general, los precios de las zapatillas Adidas suelen ser muy competitivos, pero nada mejor que comprarlos con un descuento añadido, ¿no es cierto? Pues si estás buscando unas zapatillas Adidas, ahora es el momento de comprarlas en Decathlon.

Las zapatillas clásicas de Adidas en Decathlon

Se trata de las clásicas zapatillas en color blanco y negro de Adidas, un básico de fondo de armario que nunca puede faltar ya que te pegarán con todo. Podrás llevarlas tanto en un día informal con vaqueros como en una ocasión más formal con un traje de dos piezas, algo que está muy en tendencia hoy en día. Los trajes de dos piezas con tiro bajo son una de las últimas incorporaciones de esta temporada, por lo que combinarlo con unas zapatillas clásicas puede ser una muy buena opción.

Pero no sólo te combinarán a la perfección con todo lo que lleves, incluso con vestidos, también es una de las mejores opciones a la hora de pasar todo el día fuera. Son tan cómodas que ni te darás cuenta de que las llevas puestas. Podrás andar horas y horas sin que tus pies estén resentidos.

Son las zapatillas ideales para llevar de viaje, para una tarde de compras e incluso para ir a la oficina. Sentirás que tus pies están como en una nube, ¡la sensación será increíble! Tanto que cuando llegues a casa no estarás deseando quitártelos para calzarte las zapatillas.

Lo mejor de todo es que este modelo de Adidas para mujer cuenta con dos colores básicos de fondo de armario, el blanco y el negro, por lo que encajará a la perfección con el resto de tus prendas. También es una buena opción si lo que quieres es, simplemente, caminar para ganar en salud.

El precio habitual de este producto es de 54,99 euros pero ahora, con el descuento en Decathlon, podrás conseguirlas por un precio de 44,99 euros, una ganga. ¿Quién no tiene unas zapatillas de la marca Adidas por menos de 50 euros?

Está disponible en una variedad de tallas muy amplia, desde la talla 36 hasta la talla 42, por lo que no importa si tienes el pie grande, seguro que en este modelo encuentras tu número. Eso sí, no tardes demasiado en ir a por él ya que por su precio creemos que no durará demasiado en tienda.

Tienes la opción de comprar este producto de forma online o bien comprarlo a través de la página web, lo que te resulte más cómodo de hacer. También puedes comprobar la disponibilidad en tienda antes de ir.