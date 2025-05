Dada la escasa fiabilidad de la investigación sobre el apagón que ha puesto en marcha el Gobierno -y en la que no participan las eléctricas-, muchos ciudadanos han puesto sus esperanzas en la investigación a nivel europeo. Pero se van a llevar una desilusión, puesto que el organismo que va a llevarla a cabo está participado y financiado por Red Eléctrica; es decir, la empresa responsable del apagón será juez y parte en la investigación del mismo.

Se trata de Entso-E, una especie de patronal europea tanto de los operadores de sistemas eléctricos como de los gestores de redes (en España ambos papeles son asumidos por Red Eléctrica, pero no ocurre lo mismo en otros países europeos). Así, la compañía que preside Beatriz Corredor forma parte de la asociación, tiene un representante en sus órganos de gobierno y en sus diferentes comités, y la financia mediante una cuota anual. Lo cual anula cualquier viso de independencia de la misma.

Por si eso fuera poco, Entso-E se ha convertido en el «brazo armado» de la Comisión Europea en temas energéticos. Y, como es sabido, la Comisión es acérrima partidaria de la energía renovable, y más aún con la llegada de Teresa Ribera como «vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva» (aunque ha flexibilizado su postura respecto a la nuclear). Por tanto, es muy poco probable que concluya que la causa del apagón fue el exceso de generación renovable en el sistema que gestiona Red Eléctrica.

Valga como ejemplo que Entso-E ha publicado un comunicado en el que felicita a la empresa española por la rápida recuperación del suministro eléctrico, sin ninguna crítica por no haber sido capaz de evitarlo o ni siquiera de confinarlo a una zona sin que se extendiera a todo el país y a Portugal.

En esa línea, el propio comisario europeo de Energía y Vivienda, el socialista danés Dan Jorgensen, dijo ayer que «no hay razón para pensar que se debió a las renovables», con lo que ya marca claramente el camino a la investigación que va a llevar a cabo la patronal de las redes eléctricas.

Sin dimisiones

Como es sabido, en España no ha habido ninguna dimisión -ni se ha exigido- para asumir responsabilidades por el apagón. La excusa es precisamente que hay que investigar las causas para depurar responsabilidades, si bien el Gobierno se contradice: dice que no conoce el motivo, pero, a la vez, asegura que no se va a repetir.

El Ejecutivo también choca con la propia Red Eléctrica, ya que sigue hablando de un posible ciberataque o sabotaje como causas del apagón, posibilidades descartadas por el gestor del sistema eléctrico. La razón es que, si se oficializa esa hipótesis, no tendría que hacer frente a posibles indemnizaciones. Asimismo, ha aprovechado la coyuntura para pedir miles de datos a las empresas eléctricas, a las que ya responsabilizó del apagón el propio Pedro Sánchez.

Por su parte, el PP registró ayer la solicitud de una comisión de investigación tanto en el Congreso (cuya aprobación depende de los socios del PSOE) como en el Senado (donde sale seguro porque tiene mayoría). Pero ya se sabe que estas comisiones no suelen servir para nada. La tercera vía es la investigación europea, donde Red Eléctrica es juez y parte.