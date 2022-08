Juan José Hidalgo: «La entrada de IAG es un voto de confianza en la solidez y el valor de Air Europa

La conversión del préstamo de 100 millones concedido por IAG (Iberia-British Airways) en el 20% del capital de Air Europa, anunciada ayer, es «un voto de confianza en la solidez y el valor de la aerolínea» del grupo Globalia, según asegura su presidente, Juan José Hidalgo, en declaraciones a OKDIARIO.

«Air Europa es una empresa sólida y con futuro; si no, nadie hubiera metido ese dinero», sostiene Hidalgo. «Ha crecido este año en aviones, factura más que el año pasado y va a facturar más que en 2019. Y para el año que viene, tenemos un claro compromiso de crecimiento: vamos a adquirir otros ocho aviones nuevos de largo radio Airbus 350-900».

El fundador y principal accionista de Globalia considera que, con el anuncio de este lunes por parte de IAG, «se han cumplido todos los compromisos que habíamos adquirido con esta operación».

El préstamo convertible de 100 millones a Globalia fue anunciado el 17 de marzo de 2022 después de que se rompieran las negociaciones de fusión entre Iberia y Air Europa ante la negativa de Bruselas a aprobar la operación tal como se había planteado por problemas de competencia, tal como adelantó entonces OKDIARIO. Con este plan B, IAG pretendía adelantarse a Air France, que había entablado conversaciones con Globalia, y confirmaba ya entonces el valor de Air Europa.

Hidalgo de negó a «malvender» Air Europa

En ese momento, Hidalgo puso pie en pared y se negó a «malvender Air Europa». Algunos medios llegaron a publicar que estaba dispuesto a deshacerse de la aerolínea por un euro con tal de que IAG se hiciera cargo de su abultada deuda (que alcanzó los 1.000 millones en 2021).

El pasado mes de julio, en unas jornadas de OKTURISMO organizadas por este periódico, Hidalgo insistió en que «las empresas que presido siguen vivas y saldrán adelante, no se van a malvender”, en lo que se interpretó como un mensaje a IAG, que estaba estudiando si convertía el préstamo en capital.

«Air Europa no la ha pagado nadie, se ha levantado con nuestro trabajo. La han querido derrotar, pero no es fácil de enterrar. Lo que ha pasado no es nuestra culpa, no ha sido de nadie, no me atrevería. Lo que sí puedo decir es que estamos al corriente de pagos y estamos en paz con todo el mundo. Nuestros empleados han cobrado siempre el 28 de cada mes», añadió.

Finalmente, el empresario salmantino se ha salido con la suya e IAG ha aceptado convertir el préstamo de 100 millones en el 20% del capital de Air Europa, lo que valoraría teóricamente el 100% en 500 millones.

No está negociando una quita con la SEPI

Algunos medios insisten en que sigue habiendo un problema de deuda en la aerolínea de Globalia, que recibió otro préstamo de 475 millones de la SEPI para poder superar la paralización de la actividad que provocó la pandemia y hay rumores de que estaría negociando una quita con el holding público.

«Nosotros hemos cumplido todo según se pactó con la SEPI, la SEPI tiene garantizado su préstamo, se están pagando los intereses y hasta 2026 no tiene que exigirnos ninguna devolución. Nadie está negociando una quita», desmiente Hidalgo.