Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, ha mostrado un «agradecimiento profundo» por el reconocimiento a su trayectoria empresarial en la II Jornada OKTURISMO organizada por OKDIARIO. «Conozco a Eduardo Inda desde hace años, desde nuestros tiempos en Palma, y le agradezco que haya hecho un repaso por mi historia que, efectivamente, comenzó de cero en un pueblo en el que trabajé de todo, tuve que arar, cuidar vacas, ser pintor, peón de obra. De todo», ha explicado.

Hidalgo, que ha levantado un imperio empresarial dedicado al turismo, ha relatado que «primero conduje un coche, luego un autobús que iba entre decenas de países, pero la vida siempre me ha ido dando impulsos y, de verdad, que todo ha sido a base de ideas y corazonadas».

Y ha sido tajante en su afirmación al hablar de los últimos tiempos de la compañía aérea: «Air Europa no la ha pagado nadie, se ha levantado con nuestro trabajo. La han querido derrotar, pero no es fácil de enterrar. Lo que ha pasado no es nuestra culpa, no ha sido de nadie, no me atrevería, lo que sí puedo decir es que estamos al corriente de pagos y estamos en paz con todo el mundo. Nuestros empleados han cobrado siempre el 28 de cada mes».

Para concluir, el empresario ha afirmado que «las empresas que presido siguen vivas y saldrán adelante, no se van a malvender. Y puedo asegurar que a mí nadie me ha rescatado, a mí me dieron un préstamo con todos sus intereses, hemos cumplido con nuestras obligaciones y seguiremos haciéndolo como siempre he hecho en mi vida».