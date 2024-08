Jack Daniel’s ha emitido un comunicado diciendo que no aplicará la llamada agenda woke, que hace meses que no se centra en criterios de sostenibilidad o diversidad, sino en los de efectividad, productividad y beneficio, y que no marca su línea de negocio por las cuestiones de «igualdad, equidad e inclusión» -DEI por sus siglas en inglés-.

Dice el comunicado que han puesto «fin a la participación en el sistema de crédito social y de igualdad corporativa», a las «bonificaciones por objetivos vinculados» a este tipo de prácticas DEI -y que han pasado a ser objetivos de carácter puramente empresarial- y a la contratación de proveedores con criterios de diversidad laboral».

Distintos comunicadores críticos con este tipo de políticas y agendas aseguran que Jack Daniel’s ha lanzado ese comunicado justo antes de ser atacado en todas las redes, porque «sabían que estaban en el punto de mira» de aquellos que rechazan ese universo woke.

La realidad es que han logrado anticiparse a las críticas o a un posible boicot. Brown-Forman, la empresa matriz de Jack Daniel’s, escribió un mensaje a sus empleados explicando «que las políticas se lanzaron en el año 2019», y que son conscientes de que «desde entonces el mundo ha evolucionado, el negocio ha cambiado y el panorama legal y externo ha cambiado drásticamente, particularmente dentro de Estados Unidos».

El ejemplo de Harley-Davidson

Hace unos días Harley-Davidson sufrió los ataques de un sector muy crítico con los objetivos DEI y la agenda woke, y tuvo que salir al paso de esas feroces críticas porque sus propios clientes se sumaron a las mismas y amenazaron boicotear el negocio de la compañía.

Resulta que el CEO de la compañía, Jochem Zeitz, se declaró un «talibán de la sostenibilidad, con un absoluto compromiso» con ese tipo de políticas. Los moteros, clientes y usuarios se sumaron a distintos comunicadores críticos con este tipo de políticas y Harley-Davidson tuvo que salir al paso para decir que «es fundamental para el negocio contratar y retener a los mejores talentos y que todos los empleados se sientan bienvenidos», pero que eso no implica la implementación de políticas DEI.

De hecho, la mítica compañía de motocicletas asegura que no ha puesto en marcha «ninguna una función de DEI desde abril de 2024» y que no tiene ninguna política en ese sentido a día de hoy. «No tenemos cuotas de contratación», dicen, «y ya no tenemos objetivos de gasto en diversidad de proveedores».

El problema es que el CEO, con sus declaraciones, provocó el incendio, y sigue siendo quien dirige la compañía. La presión en Estados Unidos ahora mismo, reclamando su dimisión, es tremenda. Harley-Davidson no se ha pronunciado sobre este asunto.

Campañas contra las políticas DEI y woke

Desde las distintas redes, algunos comunicadores, influencers o periodistas están haciendo una presión especial para terminar con este tipo de políticas que consideran de «extrema izquierda» y que son «perjudiciales para las propias compañías».

De hecho, uno de ellos, Robby Starbuck, se jactaba precisamente de estar provocando ese cambio en la dinámica empresarial.

The meme has been updated but now we’re running out of doors. Good work everyone! 🔥 pic.twitter.com/PU6bQWPXjA — Robby Starbuck (@robbystarbuck) August 22, 2024

La idea es «hacer entender», según el propio Starbuck, «que los estadounidenses no quieren ese tipo de políticas», y que se llevaron a cabo por «una presión» en un momento concreto que, ahora, se ven dispuestos a superar.

Robby Starbuck explica en sus redes, además, que investigan «a los empleados en sus redes y en LinkedIn», buscando precisamente comprobar «el tipo de políticas que llevan a cabo sus empresas, el tipo de contratación que realizan y si los empleados están contentos con ese desarrollo interno de la compañía».