Si quieres irte de vacaciones de Semana Santa estrenando móvil quizás te haya llegado el momento de comprarte un iPhone. El smartphone más deseado de todos que sin embargo tiene un precio quizás demasiado elevado, por lo que en cuanto salen ofertas o descuentos como el que encontramos ahora es momento de aprovechar. No te lo vas a creer, pero en Media Markt tienen el iPhone 13 a un precio nunca visto gracias a un descuentazo que necesitabas.

El iPhone al mejor precio en Media Markt

Nunca antes verás el iPhone 13 a un precio tan bajo. Gracias a la nueva oferta que ha lanzado Media Markt, el modelo en color blanco estrella con 128 Gb de memoria puede ser tuyo por casi 100 euros menos, de modo que si aprovechas esta rebaja lo comprarás a un precio de 819 euros.

Hablamos de un móvil que cuando fue lanzado costaba más de 1.000 euros, han pasado unos meses y ahora está algo más barato pero que duda cabe que gracias a Media Markt obtendremos el ahorro que tanto necesitábamos. Disponible en las tiendas de Media Markt así como en su página web.

Así es el iPhone 13 rebajado en Media Markt

Ciertamente, un dispositivo como el iPhone 13 no necesita presentación. Esta generación destaca por unas características excepcionales: increíble duración de la batería , poco peso, 7,7 mm de grosor, pantalla OLED de 6,1″ y sobre todo el chip A15 Bionic .

Podemos decir entonces que el iPhone 13 es un verdadero tope de gama en todos los aspectos. Un smartphone que cuenta con el mencionado procesador Apple A15 Bionic , que mejora sobre todo la parte relativa a la inteligencia artificial y el aprendizaje automático . Este procesador garantiza un rendimiento excepcional en cada ocasión y permite que tu dispositivo tenga una mayor autonomía.

La memoria interna básica se duplica y por fin ahora partimos de 128 GB, al precio más económico visto nunca en un iPhone. La memoria RAM se sitúa en 4 GB. Siempre presente conectividad 5G, Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0. No olvidemos además que incluye NFC para Apple Pay (y algunas otras funciones habilitadas) y compatibilidad con doble SIM gracias a eSIM . También se incluye la compatibilidad con la tecnología de banda ultraancha.

Un móvil que destaca además por su cámara o de hecho, cámaras ya que cuenta con dos de 12 megapíxeles cada una aunque el sensor principal es más grande. Con lector de huellas dactilares, desbloqueo Face ID así como un buen sonido estéreo que ofrece el altavoz inferior.

No lo dudes porque no volverás a ver el modelo más reciente de iPhone a un precio tan sumamente increíble. No lo dejes escapar antes de que se agote.