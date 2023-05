INNER XXI hace que el ‘build to rent’ plante cara al alquiler tradicional: pisos bonitos y fincas 100% equipadas a precios razonables

Con los precios de los inmuebles disparados, la compra de una vivienda se ha convertido en una misión complicada. Por eso, los españoles –y europeos– optan cada día más por la opción de vivir de alquiler, pero no en cualquier sitio. Lo cierto es que se buscan lugares para vivir estéticamente agradables, fincas que tengan zonas comunes como gimnasio, piscina o co-working para poder disfrutar de la estancia y a precios de alquiler razonables.

Es lo que se conoce como build to rent (BTR), alquilar una vivienda a precio asequible, bonita y con todos los servicios en el interior de la finca. Una modalidad que está súper de moda a nivel internacional y que, además, está teniendo una gran aceptación entre inquilinos e inversores de todo el mundo. Según un informe hecho por Catella Resiencial Snapshot, la inversión en España del build to rent concentró en 2022 alrededor de 2.250 millones de euros. La previsión, además, es que la construcción de viviendas para alquiler crezca un 15% este 2023 gracias a un aumento de la demanda, según Atlas Real Estate.

INNER XXI es un estudio de interiorismo que lleva 30 años trabajando en el sector inmobiliario llevando a cabo proyectos integrales para sus clientes. Pero, además de eso, tienen una visión de futuro cosmopolita y moderna, y han sido pioneros en implantar en España esta modalidad conocida como ‘Build To Rent’ (BTR) hace ya alrededor de cuatro o cinco años.

Bernardo L. Arranz, fundador y director general de INNER XXI, tiene claro que el futuro del alquiler en España pasa por ofrecer apartamentos de entre 50 y 70 metros cuadrados, bonitos y con buenos y ajustados precios, acordes con el producto que se ofrece. «Es una modalidad que se lleva mucho en EEUU y que hemos comenzado a implantar hace cuatro o cinco años aquí en España. Va dirigido a un público de 25 hasta 55 años y el ticket de alquiler es asequible: entre 1.100 euros a 1.500 euros, dependiendo de si son dúplex, tienen terraza, etc», comenta.

Destaca también que los apartamentos de las promociones que desarrollan «cuentan con plaza de garaje, algunos amueblados y otros sin muebles, va a elección de los inquilinos, etc. Siempre intentamos que sean amueblados, ya que los dejamos bastante atractivos. En la primera visita casi siempre se alquilan, quedan espacios muy bonitos. Les gustan y solo deben llevar la ropa, así como sus cosas personales. Sin duda, puedo afirmar que el producto es bastante competitivo y bastante completo».

El origen de esta idea implantada con más éxito cada día en España viene del extranjero, una forma novedosa de alquiler y que, además, es posible que ponga las pilas a los caseros españoles. «El mercado del alquiler de España es muy rancio y casposo, las personas que tienen activos tienen las casas de Cuéntame y a precios desorbitados para lo que ofrecen cuando, de verdad, es posible ofrecer un producto de calidad a un precio razonable», señala L. Arranz.

Cree, y así lo expresa, que «ha evolucionado el inquilino, pero no el casero. El primero viaja por el mundo, ve lo que hay y llega aquí y alucina con la oferta de alquiler que tenemos. En España en la cultura del alquiler está obsoleta, los caseros quieren ganar dinero, pero no invertir ni un duro y eso no es posible. El futuro pasa por actualizar los activos que tienen y creo que este concepto del build to rent va a arrasar».

«Al final», concluye el empresario, «la gente quiere que se lo pongas fácil, estar en su casa cómodamente, un espacio bonito donde disfrutar y recibir gente. Debemos pensar que la gente joven ahora no tiene capacidad de compra, pero le apetece vivir en un sitio agradable, bien ubicado y con servicios. Este es el futuro».

En este momento, INNER XXI tiene activas varias promociones de esta modalidad de build to rent en Madrid y con una acogida estupenda. «En Sánchez Pacheco 101 estamos haciendo apartamentos de lujo, en la zona de Reina Victoria y Juan XXIII tenemos activa una promoción, aunque está más enfocada a estudiantes al estar más cercano a la zona de Ciudad Universitaria, y en varios puntos de Arturo Soria también tenemos promociones, es una zona que funciona muy bien y que tiene un 100% de ocupación», apunta L. Arranz.