Inditex asegura que, en caso de sufrir el impacto de aranceles o de la inflación, no tiene en mente trasladar ese coste a sus clientes. «Nosotros mantenemos una política de precios estable», ha asegurado Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo, durante la presentación de sus resultados correspondientes al ejercicio del 2024 a la que ha acudido OKDIARIO, tras notificarlos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Además, el directivo no ha descartado la posibilidad de que la compañía textil comience a producir en EEUU para evitar las tarifas.

«Nuestro modelo de fijación de precios tiene en cuenta el valor añadido que aporta el producto que queremos comercializar a un cliente en concreto, ha explicado Maceiras. Es decir, no es un precio fijado en función de la agregación de todos los costes asociados a esa prenda, sino que se tiene en cuenta el elemento de diseño, de calidad, de creatividad, de sostenibilidad, tratando de proteger que sea un precio accesible y asequible», ha insistido.

Por tanto, Inditex asumiría internamente los costes arancelarios en caso de verse afectada por la guerra comercial iniciada por el presidente de EEUU, Donald Trump. No obstante, esto no quiere decir que la empresa no se vaya a plantear ninguna medida al respecto.

Posible producción de Inditex en EEUU

Y es que, en cuanto a la posibilidad de abrir fábricas en EEUU para esquivar estas tarifas, Maceiras ha mantenido una posición abierta: «Para nosotros es muy relevante y un activo muy importante seguir manteniendo una producción relevante en proximidad».

En ese sentido, el directivo asegura que la mayoría de la producción se mantendrá, sí o sí, «principalmente en España, Portugal, Marruecos y Turquía». No obstante, otras puertas pueden abrirse: «Tenemos una gran diversificación en los orígenes de producción y lo que hemos manifestado a lo largo del tiempo es también una gran flexibilidad, adaptándonos a las circunstancias».

Unas circunstancias que pueden provocar que sea más barato producir en el país americano que vender a través de exportaciones, pues EEUU es el segundo mercado de Inditex en términos de volumen.

«Allí donde haya industria manufacturera textil que pueda ofrecernos su colaboración para integrarse dentro de nuestra cadena de suministro con arreglo a los estándares del grupo, siempre vamos a evaluarlos y tratar de identificar si pudiera haber oportunidades, pero manteniendo esa gran diversificación que creo que es un dato muy relevante y esa producción en proximidad que sí tratamos de proteger a toda costa», ha declarado el consejero delegado del grupo.

«Nosotros ahora tomamos las decisiones de fabricación en función de la capacidad de la industria manufacturera en cualquier mercado», ha explicado. «Si cumple con los estándares de calidad que nosotros establecemos, nos lleva a producir. No hay ningún mercado que digamos radicalmente que no al tener la oportunidad de fabricar si hubiera capacidad para ello», ha insistido el responsable.

«Nosotros estamos centrados en la ejecución de nuestro modelo y en nuestra capacidad de poder responder a lo que nos demandan los clientes cada día y llevar nuestra propuesta de moda a cualquier país del mundo», ha declarado Maceiras. «Nos sentimos muy bien posicionados en ese contexto y resulta destacable la muy buena evolución de todos nuestros formatos comerciales», ha asegurado.

No obstante, el consejero delegado ha asegurado que, a raíz del inicio de la guerra comercial, el contexto geopolítico hace que sea «imposible generar expectativas» de los mercados, dado que las tensiones provocan noticias que cambian en cuestión de horas. Eso sí, Maceiras admite que Inditex va a estar atenta a todas las novedades y oportunidades que vayan surgiendo a lo largo de 2025.