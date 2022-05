La increíble solución de Ikea para las terrazas más pequeñas

Una terraza pequeña puede convertirse en un espacio lleno de encanto para disfrutar del buen tiempo si se cuenta con los muebles adecuados. Si estás pensando en sacar todo el potencial al espacio disponible en tu casa, esta solución de Ikea para terrazas pequeñas te encantará. Podrás conseguir un espacio versátil para el verano sin perder metros útiles para pasar.

Hay muchas casas que cuentan con poco espacio de terraza, pero no quieren renunciar a disfrutar de un buen rato durante los días de verano. Si ese es tu caso, esta mesa plegable de madera es la solución perfecta para tu hogar. Es uno de los productos estrella de Ikea y te acompañará durante muchísimo tiempo, así que no la dejes pasar.

La solución de Ikea para terrazas pequeñas

Ya no queda nada para disfrutar del verano y cada vez apetece más hacer un picoteo en la terraza, salir a trabajar con el solecito y ponerte a leer con una bebida fresca en mano. Si estos planes te apetecen más que nada en el mundo, necesitas la mesa de madera plegable Askholmen. Es práctica, bonita y tiene un precio de escándalo para que estrenes terraza sin salirte de presupuesto.

Esta mesa es totalmente plegable y tiene un tinte marrón claro que quedará precioso en tu jardín. Está disponible en varios tamaños y está hecha de madera maciza tratada para que te dure muchísimos años en las mejores condiciones.

Su sistema de plegado es de lo más eficiente para que no te cueste nada ponerla y quitarla y queda tan compacta que podrás guardarla en cualquier rincón para la próxima ocasión. Es ideal para balcones que no puedan renunciar a tener un sitio de paso o para espacios pequeños que no quieran desaprovechar ni un metro de espacio útil.

Para que conserve su bonito aspecto natural de madera y prolongar la duración del mueble, todas las piezas han sido tratadas con una capa de barniz de madera semitransparente. Así podrás lucir mesa nueva temporada tras temporada. ¡Es el mueble que te falta para disfrutar del verano a tope!

Una mesa versátil que podrás conservar durante años

Si quieres estirar su vida útil al máximo, es importante mimar sus materiales para que no se desgaste en el exterior. Puedes prolongar la duración de la mesa limpiándola con regularidad con una suave solución jabonosa y un paño húmedo. Después será esencial que la seques con un paño seco para evitar que el exceso de agua dañe el material y lista para volverla a usar.

También se recomienda barnizarla de nuevo con frecuencia y no dejarla expuesta al sol más del tiempo necesario. Debes tener en cuenta que está totalmente preparada para el exterior, pero cuánto más la cuides, más tiempo te acompañará.

El mueble de Ikea para las terrazas más pequeñas ya te espera para que puedas empezar el verano por todo lo alto. Seguro que la utilizarás sin parar y podrás mantenerla guardada cuando necesites el espacio o cuando ya no sea temporada de calor. ¡Es práctica y puede ser tuya por muy poco!