El IMSERSO está dando 500 euros a las personas que cumplan éstos requisitos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones establece un gran número de ayudas para las personas que están en una situación cercana a la vulnerabilidad y una de ellas son las pensiones no contributivas, que a las que pueden acceder los españoles que no han cotizado los años suficientes para acceder a una contributiva y que no tiene recursos para su subsistencia. Estas están gestionadas por las comunidades autónomas y el IMSERSO y su cuantía es de algo más de 500 euros. Este tipo de pensiones también subirán en 2025.

En España hay más de medio millón de personas que reciben al mes lo se denomina pensión no contributiva, que está destinada a las personas que no han cotizado el mínimo de 15 años que se requiere para poder ser uno de los 9,3 millones de personas que cobran una presión contributiva de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares. Además de una cotización mínima, estas personas también se caracterizan por estar en una situación de vulnerabilidad extrema.

«La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva», aclara en su página web el IMSERSO, que gestiona estas pensiones de forma conjunta con los órganos competentes de cada comunidad autónoma.

Los requisitos para acceder a la ayuda del IMSERSO

Los españoles que no puedan acreditar una cotización de 15 años y unos ingresos mínimos en España pueden tener acceso a una pensión no contributiva bien de jubilación o de invalidez. Estas ayudas no se podrán recibir a la vez y sólo se podrán compaginar en un caso con la pensión contributiva de viudedad, en el caso de que cumpla las condiciones para poder acceder a ella. El Ingreso Mínimo Vital es otra prestación que está dentro de las no contributivas.

Por lo que respecta a la pensión contributiva de jubilación, las condiciones son estas según informa en su página web el IMSERSO:

Edad: tener 65 años o más.

tener 65 años o más. Residencia: residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años, en el período que media entre la fecha de cumplimiento de los dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Carecer de ingresos suficientes: existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual para 2024, sean inferiores a 7.250,60 € anuales.

En lo que respecta a las pensiones no contributivas de invalidez, los requisitos serán estos:

Edad: tener 18 o más años y menos de 65 en la fecha de la solicitud.

tener 18 o más años y menos de 65 en la fecha de la solicitud. Residencia: Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de cinco años, de los cuales dos han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud. Discapacidad: Estar afectado de un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Carecer de ingresos suficientes: existe carencia cuando las rentas o ingresos personales de que se disponga, en cómputo anual, para 2024, sean inferiores a 7.250,60 € anuales

Subida de las pensiones no contributivas

Al igual que sucederá con la subida de las pensione contributivas, las no contributivas también tendrán un incremento por encima del IPC según lo establecido en su día en el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones.

La norma reza que «una vez revalorizadas conforme dispone el artículo 62, se incrementaran adicionalmente cada año, en el mismo período y por el mismo procedimiento, pero con la referencia de multiplicar por 0,75 el umbral de la pobreza de un hogar unipersonal». De esta manera, lo estipulado por el Gobierno es que de aquí a 2027 suban un 22% para llegar al 75% del umbral de la pobreza calculado para un hogar unipersonal.

Así que después de subir un 6,9% en 2024 hasta situarlas en 7.250,60 euros al año (517,19 euros al mes ), en 2025 se incrementarán alrededor de un 5,5% (a falta de confirmación oficial) hasta llegar a los 542,85 euros al mes, que equivale a 7.600 euros anuales. Así que gracias a esta ayuda del IMSERSO las personas que estén en una situación más vulnerable en España podrán llegar a esta cuantía. En un principio, lo presupuestado es que en 2026 se llegue a los 564,28 euros al mes o 7.900 euros anuales mientras que para 2027 la cifra debería ser de 592 euros al mes o 8.250 euros anuales