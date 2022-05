Ikea prepara tu terraza para el verano con el producto que ya arrasa en Internet

Nada apetece más que pasar el fin de semana disfrutando del buen tiempo en la terraza, si aún no la tienes lista y quieres encontrar muebles funcionales y bonitos sin gastar demasiado, este producto de verano de Ikea es la solución. Se trata de una silla plegable para exterior y se volverá uno de los muebles más utilizados en tu casa durante la temporada de calor.

Esta silla plegable de exterior ya es uno de los productos más buscados de Ikea y es que es ideal para terrazas o balcones pequeños que quieran disfrutar del buen tiempo sin perder espacio útil. Te contamos más detalles para que pongas tu casa a punto para cuando llegue el calor.

El producto para verano más versátil de Ikea

Esta silla plegable de Ikea es el producto de verano más buscando en la tienda y es que es práctica, bonita y está tirada de precio. Es una compra segura para sacar el máximo provecho al balcón o la terraza cuando viene el calor. Lo mejor es que cuando no la estés usando, podrás plegarla y guardarla para que no ocupe espacio de más. ¡Es un básico para casas pequeñas!

Esta silla tiene un sistema de plegado cómodo y compacto para que puedas dejarla en cualquier rincón, y el material de la silla ha estado tratado con una capa de barniz para madera semitransparente para que conserve su aspecto durante más tiempo. Esta capa de barniz conseguirá una duración excelente de las sillas, incluso si pasan largas temporadas en exterior.

Es tan bonita que podrás utilizarla tanto en exterior como en interior y tiene unas medidas de 39 cm de ancho, 40 cm de fondo y una altura de 79 cm, unas medidas de lo más cómodas para poder pasar horas sin molestias. Además, puedes combinarlas con los cojines para exterior de Ikea, tienen varias colecciones, a cada una más bonita.

También, podrás combinarlo con la mesa de Ikea plegable más vendida del momento para lucir una terraza de revista de manera sencilla y con la comodidad de poder guardar los muebles cuando llegue el cambio de estación. Si tratas la mesa y las sillas con los barnices adecuados y los proteges de los climas extremos, tendrás muebles de jardín durante muchísimos años.

Para mantener esta silla como nueva solo tendrás que limpiarla con regularidad para que no acumule la suciedad, esto lo podrás hacer con un paño húmedo y una solución jabonosa. También, puedes hacer que se vean como nuevas pasando una capa de barniz una o dos veces al año, seguro que la madera lo agradecerá y tendrás sillas para rato. ¡Trucos sencillos pero efectivos para tener una terraza bonita y funcional!

No lo dudes más y pon tu terraza a punto para verano, estas sillas son el básico que no te puede faltar y ahora puedes conseguirlas por 13 euros. ¿Cómo dejarlas escapar? Es el producto para verano de Ikea que no puede faltar en tu carrito, se volverá uno de tus esenciales para el verano y las usarás a diario.