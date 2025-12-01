El Ibex 35 cae el 0,3% en la apertura pero resiste los 16.300 puntos

El Ibex 35 ha abierto la sesión de este lunes, 1 de diciembre de 2025, con una caída del 0,3%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 16.324,5 puntos, por encima de la barrera de los 16.300 enteros. Así, el índice se está viendo arrastrado por la tónica negativa internacional que afecta al primer día del último mes del año 2025.

El Banco Santander va a trasladar a sus mejores clientes de Madrid, los de banca privada (altos patrimonios), a una oficina en el Paseo de Recoletos desde varias oficinas VIP de la capital, como las de Plaza de Cataluña (Doctor Arce), Plaza de la Lealtad (al lado de la Bolsa) o Paseo de La Habana, que dejarán de prestar este servicio de atención personalizada, tal y como ha revelado OKDIARIO esta mañana.

Por otro lado, los expertos, empresarios y directivos de las grandes compañías de nuestro país coinciden mayoritariamente (98%) en señalar a la falta de talento cualificado como una de las causas que más está frenando el crecimiento de la productividad en España, mientras que el 48,8% va más allá sobre esta cuestión y asegura que es el motivo principal.

Empresas del Ibex 35

En los primeros minutos de la sesión, las mayores alzas del Ibex 35 correspondían a ArcelorMittal (+0,97%) y Acerinox (+0,66%), mientras que en el lado opuesto destacaban las caídas de Fluidra (-2,09%), lastrada por el efecto ex dividendo, IAG (-1,02%) y Acciona (-0,98%).

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas también abrían la jornada con signo negativo. En concreto, Milán caía un 0,56%; París y Fráncfort, un 0,51% en ambos casos, y Londres, un 0,2%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, ascendía un 1,7% en la apertura de los mercados europeos y se situaba en los 63,44 dólares, mientras que la cotización del West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, subía un 1,84% hasta los 59,63 dólares.

En este contexto, las subidas del precio del petróleo se enmarcan en la decisión de los países de la OPEP+, liderados por Arabia Saudí y Rusia, de ratificar su estrategia de pausar la implementación de nuevos incrementos del bombeo de crudo durante el primer trimestre de 2026. Este repunte se producía también tras la denuncia de Venezuela de que Estados Unidos pretende apoderarse de las reservas de petróleo del país, las mayores del planeta.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1615 dólares, en tanto que el interés exigido al bono a diez años bajaba hasta el 3,200%.