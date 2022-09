El Ibex 35 espera en 8.200 puntos a la inflación de Estados Unidos

El principal indicador de la Bolsa española, el Ibex 35, espera al dato de inflación de Estados Unidos con avance del 0,45%, hasta 8.230 puntos, en la apertura. El consenso estima que los precios se relajaron en agosto hasta el 8,1% en EEUU, desde el 8,5% registrado en julio. Los inversores prestarán una especial atención a la inflación subyacente, pues se proyecta un repunte hasta el 6,1%, desde el 5,9% del mes anterior.

La subida de los tipos de interés comienza a hacer efecto sobre el IPC general, pero no sobre el subyacente, que no tiene en cuenta la energía y los alimentos, la Reserva Federal no cambiará su hoja de ruta. Los expertos creen que el organismo mantendrá la estrategia de endurecimiento monetario y en la reunión del 21 de septiembre elevará el precio del dinero en 75 puntos básicos.

La inflación es la principal preocupación de los bancos centrales y el Banco Central Europeo tampoco modificará su rumbo, aunque se relaje el IPC y después realizar la semana pasada la mayor subida de tipos en sus 20 años de historia, de 75 puntos básicos, hasta el 1,25%. El organismo reconoció el impacto que tendrá en la economía, pero recordó que su principal mandato es atajar los precios.

Fuentes del BCE señalaron a OKDIARIO que la subida de tipos tardará más de un año en secar la inflación. «Esperamos alterar las pautas de conducta tanto de las empresas como de los consumidores, afectando a sus expectativas, que son claves para evitar los llamados ‘efectos de segunda ronda’, básicamente que los salarios acaben aumentando de manera inoportuna desatando una espiral alcista de los precios», pese a que este movimiento acelerará la llegada de la recesión.

El INE revisó al alza el dato de inflación adelantado de agosto en una décima, hasta el 10,5%, y con los alimentos disparados. La alemana terminó dicho mes con un ascenso del 7,9%, misma cifra que lo esperado por los analistas y por encima del 7,5% registrado en julio.

De vuelta al Ibex 35, los mayores ascensos eran para Grifols, del 0,91%; Enagás, del 0,63%, y Amadeus, del 0,49%. Los descensos más pronunciados eran para ArcelorMittal, del 0,49%; Indra, del 0,28%, y Telefónica, del 0,26%. Subidas también para el resto de parqués del Viejo Continente con ascensos del 0,43% para el Cac 40, del 0,3% para el Dax 40, del 0,23% para el Ftse Mib y del 0,10% para el Ftse 100.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) da a conocer su informe de estimaciones para el mercado de crudo hasta finales de 2023. El petróleo espera a la publicación con ascensos que no llegan al 0,5% en la apertura de las plazas europeas. El barril de tipo Brent, el de mayor relevancia internacional, se pagaba a 94 dólares y el tipo West Texas, referencia en Estados Unidos, se cambiaba por 88 dólares. La onza de oro estaba en 1.730 dólares.

La rentabilidad de la deuda soberana española se movía sin grandes oscilaciones con el interés del bono a 10 años en el 2,8% y la prima de riesgo en 115 puntos básicos al inicio de sesión en el Ibex 35. El ‘bund’ alemán se colocaba en el 1,65%. Los inversores compraban deuda estadounidense y el rendimiento exigido a su bono a 10 años bajaba al 3,32%.

El euro continuaba su escalada frente al dólar al considerar el mercado que Ucrania está dando grandes pasos en su objetivo de expulsar a Rusia del país, lo que podría acelerar el fin de la guerra y reducirse la crisis energética que amenaza al suministro y el crecimiento. La moneda única llegaba a los 1,014 dólares en el mismo momento y la libra avanzaba hasta las 1,17 unidades de billete verde. En el mercado cripto, el bitcoin extendía el rebote hasta los 22.400 dólares.