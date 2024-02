El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, ha pedido al Gobierno mejorar la seguridad jurídica y un «diálogo constante» con las empresas. Como ha informado OKDIARIO, el sustituto de Nadia Calviño en el Ministerio de Economía, Carlos Cuerpo, se ha comprometido con la banca a mejorar este diálogo y a ejercer de contrapeso a Yolanda Díaz en el Ejecutivo. Asimismo, ha criticado que los impuestos actuales suponen un freno para la inversión.

Huertas cree que el momento político actual exige pedir «tranquilidad, diálogo, serenidad y concienciación» frente a las tensiones que se están produciendo en todos los países y alejarse así de los extremos que «no son adecuados ni para unos ni para otros».

A su juicio, la seguridad jurídica es «fundamental» para el desarrollo de la economía y ha pedido que se mantenga un diálogo «constante» con las grandes empresas, pero sobre todo, con las pequeñas.

«Las grandes podemos aislarnos porque no trabajamos solo en España, pero las pequeñas, el mundo agrícola, son sectores que viven por y para el desarrollo económico de España», ha apostillado, antes de indicar que el marco fiscal «no es el idóneo» para que otros puedan invertir.

Antonio Huertas ha respondido a una pregunta sobre la aprobación de la amnistía en Cataluña -sobre la que ha dicho que «nunca» se ha posicionado en contra- durante la presentación ante la prensa de los resultados obtenidos por Mapfre en 2023, cuando la compañía ganó 692 millones de euros, un 7,7% más que en 2022, incluyendo un deterioro de 75 millones de euros en el fondo de comercio de EEUU.

El presidente de Mapfre ha valorado el «gran desarrollo» que su compañía ha hecho de las alianzas con la banca para la distribución de seguros y ha recordado que está «activamente» buscando nuevos acuerdos de bancaseguros, especialmente en el negocio de Vida.

Huertas ha resaltado la alianza que la aseguradora tiene con el Banco de Brasil, donde han creado una plataforma de distribución de seguros «espectacular», en este caso, más en el negocio de Vida que en el de No Vida.

Ha destacado también los acuerdos con el sector bancario en Malta, en República Dominicana o en España, donde trabaja con Bankinter y Santander. Sin embargo, ha dejado claro que Mapfre «está buscando siempre activamente nuevos acuerdos de bancaseguros, especialmente en Vida», negocio cuyo volumen es menor en España frente al negocio de No Vida.

Hipoteca inversa

Preguntado durante la rueda de prensa por el desarrollo de la hipoteca inversa, ha explicado que la ‘joint venture’ con Santander para el desarrollo de este producto comenzó con una prueba piloto en el último trimestre de 2023 en Madrid y la intención ahora es llevarlo a la zona de Levante.

No obstante, ha resaltado que tanto Mapfre como Santander han querido ser «muy prudentes» en el lanzamiento de la hipoteca inversa, debido a la dificultad que presenta trabajar con personas mayores. «Hay que ser muy cuidadosos en el ofrecimiento de estos productos e ir poco a poco tratando de entender mejor la idiosincrasia de estos clientes», ha afirmado.

Así, ha sostenido que la idea de Mapfre es ofrecer más la hipoteca inversa, pero al tiempo que «se protege» a estos clientes y se asegura que sea un producto «saludable» que se puede «mantener en el tiempo».

Plan estratégico

Por otro lado, el presidente de Mapfre ha adelantado que la compañía actualizará los objetivos de su plan estratégico para el periodo entre 2022 y 2024 para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado, si bien ha defendido que se han cumplido prácticamente todas las métricas, excepto el ratio combinado del negocio de automóviles, que está actualmente en el 106%, es decir, sin estar por debajo del 96%.

Huertas ha señalado que el plan de 2022 se presentó en un momento concreto, iniciándose la invasión rusa de Ucrania, que conllevaba unas circunstancias económicas «complejas». Sin embargo, en estos dos años «han pasado muchas cosas», por lo que ante esta realidad, la empresa matizará ciertos aspectos del plan estratégico ante la junta de accionistas, prevista para el 15 de marzo.

«Habrá actualización, no serán grandes cambios, pero sí una clarificación de objetivos», ha resaltado, antes de defender que Mapfre «no tiene capacidades ilimitadas», pero sí margen de mejora, especialmente en el ramo de automóviles, donde la aseguradora es «consciente» de que deben tener un «mejor desempeño».

Sobre el ratio combinado, Huertas ha afirmado que es «exigible» que esté por debajo del 100%, pero que también es «excusable» que Mapfre no haya podido obtenerlo, puesto que se preveía que las bajadas de tipos de interés se produjeran antes, y no como en la situación actual, donde se están manteniendo altos durante un tiempo prolongado, no solo en la eurozona, sino también en Brasil o México, entre otros países.

No obstante, Huertas ha destacado que la situación de tipos altos ha permitido mejorar los ingresos financieros, que son «buena música» para un negocio «altamente diversificado» como es el de Mapfre. Ha defendido que su compañía pudo gestionar de forma adecuada la cartera de inversión durante la etapa de tipos bajos o cero a través de inversiones alternativas.

Subidas de precios

Sobre las subidas de tarifas a los clientes del seguro de automóviles, Huertas ha defendido que la compañía las sube «en función de los riesgos que asume» y que prácticamente todo el sector está aplicando ajustes. De hecho, ha tildado de «irresponsables» a las empresas que no lo hagan. «Una compañía solo es solvente si tiene equilibrada su cuenta», ha apostillado.

A pesar de estas subidas indivualizadas, derivadas del aumento de costes de los servicios asociados y de la recuperación de los niveles de siniestralidad tras la pandemia, Huertas ha explicado que la retención de clientes es «elevadísima» y que la intención en este ramo es mantener la actual cuota de mercado.

«Mantenemos nuestra competitividad. Lo que está haciendo el sector de manera responsable es mantener la suficiencia en primas», ha concluido al respecto.