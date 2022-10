Huelga de Renfe en octubre y noviembre: días y horas de los paros

Miles de viajeros que utilizan el transporte público a diario se verán afectados por la huelga de Renfe en las próximas semanas. UGT, CC.OO (Comisiones Obreras) y Semaf (Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios) han convocado una huelga de trenes en Renfe para las próximas semanas de octubre y noviembre. Esta huelga llega después de la concentración frente al Congreso de los Diputados y afectará a varias fechas.

Fechas y horarios de la huelga de Renfe

Las fechas en las que se convocaría la huelga serían el próximo 28 de octubre y el 7 y 11 de noviembre. Estos días habría afectaciones en los siguientes horarios:

28 de octubre: Desde las 00:00 hasta las 23 horas.

7 de noviembre: Desde las 6:00 hasta las 9:00 horas y por la tarde, desde las 18:00 hasta las 20:00 horas.

y por la tarde, desde las 11 de noviembre: Desde las 6:00 horas hasta las 9:00 y por la tarde, desde las 18:00 hasta las 20:00 horas.

Por el momento no se conoce a qué líneas o trenes afectará la huelga, pero sí que se conocen las primeras tres fechas en los que los usuarios pueden notar cambios en los servicios por la huelga convocada. Estas son las primeras fechas, pero los sindicatos no descartan establecer una nueva huelga si la situación no mejora para los trabajadores del grupo.

‼️ #CCOO convoca huelga en el Grupo RENFE ✊🏻 La concentración del 19 de oct, tendrá continuidad con unas jornadas de huelga ✅ Las convocatorias están programadas para los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre 📰👉🏼https://t.co/yUX0W4TtEk pic.twitter.com/WZogYOnYJ2 — CCOO FERROVIARIO (@CCOO_FER) October 14, 2022

El motivo detrás de esta convocatoria de huelga es que no se consiguieron los objetivos previstos para la concentración que tuvo lugar el 19 de octubre frente al Congreso de los Diputados. Comisiones obreras (CC.OO) fue la encargada de comunicarlo en una nota de prensa y en sus redes sociales y alegan que esta convocatoria se establece después de una reunión con SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje) que acabó con un resultado no favorable y, por tanto, se establecían los días de huelga en los servicios de Renfe.

Esta huelga coincide con el inicio de puente de Todos los Santos para muchos, pudiendo crear aglomeraciones y retrasos durante el día. Además, en los días siguientes, la huelga se establece en las horas de mayor movimiento en los trenes, coincidiendo con la entrada y la salida de muchos trabajos.

¿Qué reclaman los sindicatos?

Esta huelga se convoca para reclamar el aumento de contrataciones indefinidas en «prácticamente todos los colectivos del Grupo Renfe para evitar las constantes externalizaciones». Piden soluciones a varias cuestiones como «la evidente falta de personal en todas las áreas y colectivos de la empresa» para mejorar así las condiciones en los puestos de trabajo. También, se exige la prorrogación de los contratos temporales que se hicieron en motivo de la aplicación del bono transporte gratuito.

«Renfe está bloqueando, unilateral y deliberadamente, la negociación colectiva, lo que supone graves prejuicios al conjunto de la plantilla» exponía UGT. Frente a esta situación los sindicatos han optado por establecer días de huelga y han avisado de que si la situación no mejora, podría agravarse la situación.