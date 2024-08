Los hoteleros abren la batalla contra Booking tras la resolución de la CNMC en la que la plataforma de reservas online ha sido sancionada con una multa de 413,24 millones de euros. Actualmente, se trata de la mayor sanción de la historia que este organismo ha impuesto a una empresa por abusar de su posición de dominio e infringir la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Desde el sector hotelero se ha tomado esta decisión como un éxito y como un aviso a otras compañías que estén actuando de forma similar. «La idea ahora es observar porque es un aviso para revisar por donde hay más tipologías de estas cláusulas. Hay que ver cómo poder actuar, debido a que ya tenemos una jurisprudencia y antecedentes», ha indicado a OKDIARIO Mayte García, secretaria general de Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad Valenciana (Hosbec).

Cláusulas abusivas

El mayor problema era que los hoteleros no tenían libertad para establecer sus propios precios con el servicio de Booking. «Entendemos que estas cláusulas eran abusivas y no permitían que los hoteles tuvieran libertad para marcar precios. Es una demostración de que estas prácticas desleales no van a ser toleradas y se van a penalizar», explica García.

«El objetivo es que el sector hotelero pueda tener una competencia justa y evitar estas actuaciones, por parte de estas grandes agencias online. El trabajo con ellos ha sido revelador para el sector y un gran cambio de tendencia, pero estas prácticas se habían convertido en algo abusivo y muchos hoteles ya ni siquiera podían hacerle frente», asegura la secretaria general de Hosbec.

Precios superiores a Booking

Una de las mayores quejas de los hoteleros es que Booking les exigía poner unos precios más altos en su web que los de la plataforma. «La parte de las cláusulas abusivas obligaba a los hoteles a que no podían ofrecer tarifas en su web menores a las que aparecían en Booking, mientras que ellos sí podían. Así, es difícil hacer una competencia libre, por lo que se ha considerado una práctica abusiva. Otras cláusulas que también se han considerado abusivas son el hecho de tener que litigar en tribunales no españoles y el gasto extra económico para mejorar el posicionamiento. Son cuestiones que no estaban muy claras y que eran poco transparentes», expone García.

Como indica la secretaria general de Hosbec: «Si había cualquier problema tenías que litigar con ellos a través de los tribunales de Ámsterdam. En los contratos que se hacían en España en ningún caso te permitían poner tribunales españoles. Una situación que limitaba denunciar, porque era muy complicado que hoteles pequeños, que no pertenecen a cadenas hoteleras y sin infraestructura internacional, se fueran a tribunales de otros países por un desacuerdo en la aplicación de cuotas».

La mayor sanción de la historia

Los hoteleros han hecho un seguimiento muy directo de esta sanción por parte de la CNMC. Todo comenzó en 2021 cuando la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH) y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) pusieron dos denuncias.

Con esta sanción, la CNMC obliga a Booking a corregir sus comportamientos con los hoteles y eliminando además una serie de cláusulas abusivas de sus contratos. Además, la CNMC advierte en su resolución de que estará vigilante por si estas acciones se vuelven a repetir.

Booking quiere recurrir

«Desde Booking nos dicen que seguirán recurriendo la multa y que están muy preocupados en atender a los clientes y seguir trabajando en que se aplique la legislación europea», aclara García.

Asimismo, no parece que la cosa vaya a quedarse sólo en esta gran multa, ya que, como informa Hosteltur, la Asociación Española de Directores de Hoteles (AEDH) y el despacho de abogados Eskariam estudian conjuntamente presentar una demanda colectiva por daños y perjuicios en los tribunales contra Booking, tras esta sanción.

Mientras que desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) se ha considerado esta multa como «un aviso a navegantes».