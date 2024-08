Los viajes del Imserso 2024-2025, que tienen previsto empezar a finales del mes de septiembre, se encuentran en peligro de no celebrarse en la Comunidad Valenciana. El motivo es que no se ha llegado todavía a un acuerdo entre el Gobierno y los hoteles de la comunidad por el precio de estancia que se va a pagar por cada persona del Imserso que se hospede.

El problema son los bajos precios que se pagan por persona en los viajes del Imserso y que suponen a los hoteles ir a pérdidas. El presidente de la Comisión del Imserso de Hosbec explica que «hemos participado en esta edición pasada, pero nos subieron un euro y medio en los costes por persona, es decir, subimos a 25, 26 euros. Y este año la idea es que suba un poco más por el aumento de costes».

La oferta que piden los hoteles de la Comunidad Valenciana es que suban uno o dos euros por pensión completa en cada categoría, 2, 3 o 4 estrellas. Además, creen que se pueda llegar a pagar hasta los 27, 28 euros por persona, porque, según Mayor, «ya estamos asumiendo costes de 34, 35 euros con cada participante del Imserso».

El acuerdo del Imserso se retrasa

En un principio, se estableció como fecha tope el 31 de julio para llegar a un acuerdo, pero debido a la falta de consenso se ha alargado el plazo de negociación durante el mes de agosto y parte de septiembre. Sin embargo, el retraso de este acuerdo puede causar que finalmente no se llegue a un consenso y que gran parte de los más de 50 hoteles valencianos que suelen participar en este programa, no lo hagan. Una situación que pondría en peligro los puestos de trabajo derivados de los viajes del Imserso durante el otoño y el invierno.

«El programa está muy obsoleto y las condiciones de contratación de las adjudicatarias son muy complicadas porque supone un contrato a pérdidas. De esta forma, el objetivo del programa de mantener la actividad se pierde», explica a OKDIARIO la secretaria general de Hosbec, Mayte García.

Un escenario que también refleja una decepción y un mazazo para el sector turístico de la Comunidad Valenciana y de España, ya que la finalidad de los viajes del Imserso siempre ha sido mantener el empleo del turismo durante los meses de otoño e invierno.

«Hay una problemática con respecto a cómo está configurado el programa. Si no cambia el modelo es imposible, ya que el objetivo inicial del Imserso es mantener los hoteles abiertos para evitar la desestacionalización», asegura García.

En concreto, son 150.000 los huéspedes que durante la pasada campaña del Imserso llegaron a la Comunidad Valenciana, con Benidorm como principal reclamo. Por lo que si no se llegará a un acuerdo o éste se retrasará aún más, estos visitantes no contarían con este destino en la siguiente campaña o ,por el contrario, tendrían que retrasar sus viajes hasta octubre.

Una negociación complicada

Ante la falta de acuerdo es muy probable que los viajes del Imserso a la Comunidad Valenciana se acaben retrasando y que no puedan empezar a finales de septiembre, sino ya en octubre. «Ahora lo que se está negociando es la prórroga por un año más de los viajes del Imserso, pero la negociación cada vez se hace más complicada y quedan menos días, y las plazas salen a la venta en septiembre», expone la secretaria general de Hosbec.

Van pasando los días y cada vez queda menos tiempo para la negociación. «El momento de negociación está siendo tenso, los hoteleros de la Comunidad Valenciana no quieren estas condiciones, pero sí que hay una voluntad de llegar a un acuerdo. Sin embargo, si no se incrementa ese precio de uno o dos euros, puede que algunos hoteles de la Comunidad Valenciana decidan cerrar en esas fechas y que no se llegue a un acuerdo», aclara García.

Asimismo, por parte de Hosbec, la patronal de los hoteles valencianos, se mantiene el optimismo de la posibilidad de un acuerdo a finales de agosto.