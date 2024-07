Los sectores hoteleros de algunas comunidades autónomas de España están intentando que Asuntos Sociales prorrogue el pliego de condiciones que tenía de subida cero, y que se amplíe el coste que se paga por cada persona que se hospeda con el Imserso.

Como consecuencia de este desacuerdo, los precios del Imserso son muy bajos para los clientes, pero suponen ir a pérdidas a los hoteles, por lo que es posible que en la próxima edición varios hoteles de algunas zonas de España decidan no participar en la próxima temporada de estos viajes.

Este es el caso de algunas zonas costeras de España, como ha indicado a OKDIARIO Antonio Mayor, presidente de la Comisión del Imserso de Hosbec, «En la Comunidad Valenciana prescindiremos del Imserso este año si no se llega a un acuerdo. Son muchos costes los que hay que asumir, como la subida del salario mínimo de este año y los costes de la comida que no paran de crecer»

Los hoteles van a pérdidas

«No tiene pies ni cabeza. Si nosotros en la Comunidad Valenciana no vemos una mejora de precio, no vamos a firmar el acuerdo para los viajes del Imserso 2024-2025 porque supone ir a pérdidas cada año más”. «Es inviable, es insostenible, aparte de que es humillante y un ninguneo para el sector turístico», aclara Mayor.

En la edición anterior los hoteles de la Comunidad Valenciana sí que participaron, pero para ello se tuvo que llegar a un acuerdo antes. El presidente de la Comisión del Imserso de Hosbec explica que «hemos participado en esta edición, pero nos subieron un euro y medio en los costes por persona, es decir, subimos a 25, 26 euros. Y este año la idea es que se suba un poco más por el aumento de costes».

Asimismo, los bajos precios de los viajes del Imserso perjudican a los hoteles frente a la competencia fuera de España. «Esto nos perjudica ante los touroperadores europeos, en el sentido de que si con el Imserso firmamos esos precios, luego no quieren pagar 40 o 45 euros», asegura Mayor.

Mantener el empleo

Otro de los problemas es mantener el empleo. «Tenemos una plantilla fija que llevamos más de 30 años trabajando con ellos, durante los meses de invierno, y esa plantilla si tenemos que cerrar esos meses… Tendríamos que hacer un ERTE. Ya hay muchos hoteles de otras comunidades autónomas que cierran 2 o 3 meses en invierno porque pagan cada vez menos», expone.

Los hoteles de España que antes participaban en este programa eran unos 300, sin embargo, la cifra actual ha bajado a menos de 200. «Antes trabajábamos todo el invierno y ahora muchas de las camas que contratan son de marzo a mayo. Los hoteles que trabajan todo el invierno son muchos menos. En nuestra comunidad hay 3 o 4 hoteles que en esta temporada no han cerrado camas con el Imserso porque van a pérdidas», defiende.

La oferta que piden los hoteles de la Comunidad Valenciana es que se suban unos dos euros por pensión completa en cada categoría, 2, 3 o 4 estrellas. Además, creen que se pueda llegar a pagar hasta los 27, 28 euros por persona, porque, según Mayor, «ya estamos asumiendo costes de 34, 35 euros con cada participante del Imserso».

El acuerdo en el aire

El plazo para que se llegue a un acuerdo con los hoteleros para participar en la campaña del Imserso 2024-2025 cumple a finales de este mes. «Hay de plazo hasta final de mes, si no mejoran las condiciones, la Comunidad Valenciana no firmará nada. En algunas comunidades lo que se suele hacer es que sólo trabajan dos meses con el Imserso, por ejemplo, abril y mayo», indica Mayor.

Sin embargo, la idea de trabajar con el Imserso sólo un par de meses no convence. «Nuestra idea no es sólo trabajar dos meses porque tendríamos que tener un ERTE. Además, no podemos tener a los trabajadores 2 o 3 meses sin trabajar. El Imserso se fundó para mantener el empleo en invierno», asegura.

Los hoteleros principalmente están descontentos con las promesas que se hacen y que luego no se cumplen. Como indica Mayor «dicen que van a hacer un pliego de condiciones nuevo y que va a ser sostenible para todos, pero no lo hacen. El usuario de los viajes del Imserso lleva 15 años pagando el mismo precio. Sabemos que vamos a perder dinero, pero preferimos mantener el empleo y el hotel abierto, aunque lo más cómodo es hacer un ERTE».

Por tanto, a la espera de una acuerdo, los viajes del Imserso en la Comunidad Valenciana de momento están en el aire. «La idea es ver si podemos llegar a un acuerdo antes de que termine el mes de julio, pero sin una subida es imposible hacer los viajes del Imserso en nuestra comunidad», aclara.