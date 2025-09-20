El helado de Mercadona que ha arrasado este verano: el sabor más buscado y la tarrina sólo cuesta de 3,50 euros

Los amantes del helado tienen un nuevo motivo para celebrar, y es que Mercadona ha lanzado al mercado una nueva delicia que está causando furor en todas sus tiendas. Este nuevo helado ha capturado la atención de los consumidores y se ha convertido rápidamente en el sabor más buscado, haciendo que las tarrinas vuelen de las neveras a una velocidad impresionante. La combinación perfecta de sabores y su precio asequible lo han posicionado como un éxito rotundo.

La llegada de este helado a las neveras de Mercadona no ha pasado desapercibida a ninguno de sus «Jefes». Con un precio inferior a 3,50 euros, específicamente 3,15 euros por tarrina de 350 gramos, este nuevo producto ofrece una experiencia gourmet sin necesidad de gastar una fortuna. La novedad ha arrasado entre los consumidores, que no pueden resistirse a la tentación de probar este innovador sabor que promete satisfacer los paladares más exigentes y hacer de este helado, uno de los imprescindibles del verano de 2024.

La fiebre por este helado no se detiene, y cada vez son más las personas que lo buscan en las tiendas de Mercadona. La cadena de supermercados ha sabido captar la atención de sus clientes ofreciendo un producto de alta calidad a un precio muy competitivo. Este éxito no es casualidad, y a continuación desglosamos en detalle qué hace tan especial a este helado y por qué está conquistando los corazones de tantos consumidores.

El helado de Mercadona que triunfa

El nuevo helado de Mercadona, bajo la marca Hacendado, ha llegado para quedarse. Se trata del Peanut Butter Cups, un helado con sabor a crema de cacahuetes aromatizado con extracto natural de vainilla. Esta combinación única crea un equilibrio perfecto entre la dulzura y el sabor distintivo del cacahuete, resultando en una experiencia gustativa que pocos helados pueden igualar.

Lo que distingue a este helado es la calidad de sus ingredientes. La base de pasta y harina de cacahuete se mezcla con una selección mixta de leches, incluyendo leche desnatada, leche entera en polvo y leche desnatada en polvo. A esto se le añade nata, azúcar, yema de huevo, aceite de coco, sal y cacao magro en polvo, junto con algunos emulgentes y estabilizantes que garantizan la textura perfecta del helado.

Tartaletas de chocolate: el toque especial

Uno de los aspectos más destacados del helado Peanut Butter Cups es la inclusión de tartaletas de chocolate en trozos generosos. Estas tartaletas, que representan un 20% del contenido total del helado, están distribuidas uniformemente por toda la tarrina. Este detalle asegura que cada cucharada contenga una porción de estas deliciosas tartaletas, añadiendo una textura crujiente y un sabor adicional que complementa a la perfección la crema de cacahuete.

Y un detalle curioso, ese ingrediente especial de las tartaletas en el interior de este helado de crema de cacahuete, ha provocado que aquellos que ya lo han probado, lo comparen con un famoso dulce. En concreto, se comenta que se inspira en las famosas Reese’s, esas mini tartaletas de chocolate y crema de cacahuete tan populares en Estados Unidos. Esta inspiración no sólo se refleja en el sabor, sino también en la experiencia completa que ofrece el helado. Al imitar este icónico dulce, Mercadona ha conseguido ofrecer a sus clientes una versión accesible y deliciosa de un clásico internacional.

View this post on Instagram A post shared by Alex Martínez y Alba Tomás (@cookcineme)

Precio y accesibilidad

A diferencia de otros productos similares que pueden resultar más costosos, el Peanut Butter Cups de Hacendado destaca por su precio asequible. A tan solo 3,15 euros por una tarrina de 350 gramos, este helado permite disfrutar de un sabor premium sin necesidad de hacer un gran desembolso. Este factor ha sido clave en su popularidad, permitiendo que más personas puedan probar y disfrutar de esta novedad que no sólo arrasa en las tiendas de Mercadona, sino que además, uno de sus productos más virales en redes.

La experiencia de consumo

La textura cremosa del helado, combinada con la suavidad de la crema de cacahuete y la crocantez de las tartaletas de chocolate, ofrece una experiencia multisensorial que conquista a quienes lo prueban. Cada bocado es una explosión de sabores y texturas que deleitan el paladar y hacen que sea difícil detenerse una vez que se ha empezado y como prueba tenéis el vídeo de arriba, de la cuenta de @cookcineme que destacan lo bueno que está y de hecho, le dan una nota de 9,5 sobre 10.

En definitiva, el helado Peanut Butter Cups de Mercadona ha sabido ganarse un lugar especial en el corazón de los consumidores gracias a su exquisita combinación de sabores, ingredientes de alta calidad y un precio más que accesible. Este producto no solo satisface el deseo de algo dulce y refrescante, sino que también ofrece una experiencia gourmet a un costo asequible, convirtiéndolo en el helado más buscado de la temporada. Sin duda, Mercadona ha logrado con este lanzamiento un éxito rotundo que promete seguir dando de qué hablar en el mundo de los helados.