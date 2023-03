Hacienda te pisa los talones: te puedes meter en un lío por esto que hacemos todos los días

Hacienda está atenta a todos los movimientos que realizamos, te puedes meter en un bien lío si haces esto y quizás no lo sabías. En estos tiempos complicados cada gesto se nota y cuenta, lo hemos visto ante una especie de control directo de los organismos. A Hacienda no se le escapa nada y está atenta a cada movimiento de dinero que se realiza. Pisa los talones a muchos que pensaban que se escapaban de ellos. Cuidado si haces esto con demasiada frecuencia, quizás te metas en un buen lío.

Te puedes meter en un lío con Hacienda por esto que hacemos todos los días

Todos los días enviamos dinero a nuestros familiares. Lo hacemos con el total convencimiento de que no pasa nada, aunque quizás Hacienda no piense lo mismo. Como en todo, hay un límite que no levanta sospechas, pero a partir de una cierta cantidad puede suponer un problema para justificar la procedencia de este dinero.

Bizum o PayPal, o la aplicación Cartera que permite pagar sin necesidad de llevar la cartera encima, solo con el teléfono o el smartwatch. El importe máximo de Transferencias sin declarar es de 10.000 euros, aunque cada banco fija un total para que no sea tan elevado y pueda advertir a sus usuarios, serían 6.000 euros.

Una cantidad de dinero que supondría una alerta o una señal que pondría a Hacienda en aviso. Es importante realizar transferencias siempre justificadas, ya sea a través de una factura o un recibo que declare que se ha empleado para este tipo de compras. La sanción que puede aplicar Hacienda va desde los 600 euros, hasta la mitad del importe de estas transferencias, es decir, unos 5.000 euros.

Es importante regular y realizar las transferencias en orden, aunque vayan a parar a las manos de un familiar, son elementos que pueden acabar perjudicándonos. Hacienda vigila todos los movimientos, incluidas estas aplicaciones que suponen una novedad a la hora de pagar, pero también un problema a largo plazo.

Hacienda siempre tendrá la última palabra y ante la duda, siempre optará por multar a una persona que quizás esté utilizando ese dinero de forma inapropiada o cuya procedencia no esté clara. En unos momentos en los que cada euro cuenta es importante evitar cualquier riesgo ante este tipo de transferencias.