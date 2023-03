Hacienda se pone seria con los autónomos: el documento que tienes que mandar para evitar multas

Los autónomos son el objetivo de Hacienda, aquellos que no hayan mandado este documento pueden exponerse a cuantiosas multas. La presión fiscal de España sobre los autónomos es de las más altas del mundo. Teniendo en cuenta que la Seguridad Social ha modificado la cuota, en unos tramos totalmente desproporcionados, bajando unos euros a los que pagaban menos y subiendo la cuota a las más altas de toda Europa. Hacienda no se queda atrás y aplica su implacable control sobre los autónomos, aquellos que no adjunten este documento, sufrirán las terribles consecuencias de una gran multa.

El documento que tienes que mandar para evitar multas según Hacienda

Los autónomos están obligados a presentar la declaración del IVA con el modelo 303 cada tres meses. Para contabilizar este documento se necesita presentar todas las facturas realizas y recibidas. De esta forma se establece una consecución de entradas y salidas en favor de este tipo de organismo.

Siempre deben quedar muy claros los datos de cada actividad, ya sea la que se realiza en el propio servicio o producto que se vende. Son facturas que siguen un orden, son consecutivas para poder contabilizarse de forma correcta, de esta manera la administración ejercerá un control exhaustivo sobre cada actuación que se realice.

A parte del IVA que es el que pasamos cuentas cada 3 meses, también está el IRPF que es un impuesto variable. El IVA depende de la actividad, siendo del 21% o del 10%, el IRPF también se adapta a los ingresos y dispone de un documento a parte para poder pagarse de forma fraccionada y no solo con la renta, una vez al año de golpe.

De la misma forma que las que recibimos tienen también el concepto que debe estar relacionado con la actividad para que no quede lugar a dudas de todo lo que desgravamos. De esta manera la Agencia Tributaria tiene un pleno control de lo que se produce y gasta, gestionando las ganancias de cada contribuyente.

La declaración del IVA permite acceder a ella para poder realizar la renta de forma rápida, de esta manera se sabe qué es lo que ha ganado la persona durante todo el año. De otra forma contabilizar todas las facturas sería casi misión imposible para los agentes que están preparados para pasar cuentas en los impuestos una vez al año.