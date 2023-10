Hacienda avisa de un cambio importante en la Declaración de la Renta si tienes dos pagadores

La Declaración de la Renta es uno de los trámites obligatorios para todos los contribuyentes, al menos para aquellos que cumplen los requisitos para tener que hacerla de forma obligatoria para declarar sus ingresos del año anterior. Te contamos el aviso de Hacienda para quienes tienen dos pagadores, algo muy importante que tendrá que ver con su próxima Declaración de la Renta… ¡toma nota!

¿Cómo se declara tener dos pagadores en la Renta?

La Agencia Tributaria ha informado de un importante cambio a la hora de hacer la Declaración de la Renta, el cual afecta a las personas que durante el año anterior han tenido 2 o más pagadores, esto es, han trabajado para al menos 2 empresas que han pagado por sus servicios, tanto si era por cuenta propia o ajena. Hasta ahora, el importe considerado límite para no declarar si tenías dos pagadores en la Renta estaba en los 14.000 euros, pero ese límite ha subido a los 15.000 euros.

¿Quién tiene obligación de hacer la Declaración de la Renta?

La Declaración de la Renta es un trámite anual obligatorio para regularizar la situación con la Agencia Tributaria, aunque no todas las personas tienen que hacerla, depende de las rentas que se han obtenido a lo largo del año anterior. No presentar esta declaración cuando tienes que hacerlo puede acarrear importantes multas, por lo que es importante saber quiénes tienen la obligación de hacerla:

Quienes hayan percibido rendimientos del trabajo personales, iguales o superiores a 22.000 euros anuales si proceden de un único pagador. Esta cifra desciende a 15.000 euros anuales si hay al menos dos pagadores.

El límite estará establecido en 14.000 euros cuando se perciben pensiones compensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos, salvo en el caso de las que proceden de los padres por decisión judicial.

Sanciones

La normativa tributaria vigente establece tres grados para calificar las infracciones al no hacer la renta o no hacerla debidamente: leves, graves y muy graves. Las sanciones más habituales por parte de Hacienda suelen llegar por eludir el pago de impuestos, omitir ingresos tributarios, obtener devoluciones indebidas, disfrutar de beneficios fiscales indebidos o no presentar la Declaración de la Renta cuando se tiene la obligación de hacerlo.

Para determinar el tipo de falta que comete cada contribuyente, la ley tributaria tiene en cuenta si esa persona ha ocultado datos o si ha utilizado cualquier medio de forma fraudulenta. Si no estás de acuerdo con algo que tienes que pagar a Hacienda, es mejor pagar y reclamar después que no pagar, ya que los intereses te comerán y te embargarán la nómina o la cuenta si no pagas.