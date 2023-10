Hacienda no se lo pensará: va a ir a por ti y sin piedad

Hacienda vigila exhaustivamente los movimientos fiscales y financieros de los ciudadanos, con especial atención a aquellos que pudieran resultar sospechosos de ser parte de un fraude o delito. Te contamos el motivo por el que Hacienda puede ir a por ti si no cumples con esto, te está vigilando y te atacará sin piedad como no cumplas… ¡toma nota!.

Estar al día con la Agencia Tributaria es imprescindible por muchos motivos, el más importante porque no estarlo puede suponer una larga lista de problemas de diversa gravedad, según el caso. De hecho, ante la duda, siempre es mejor pagar y después reclamar, de lo contrario te puedes meter en un bucle de notificaciones y embargos del que te costará salir.

Pagar el segundo plazo de la Renta, imprescindible

Aunque el plazo para presentar la Declaración de la Renta finalizó el pasado mes de julio, son muchos los ciudadanos que aún no han recibido el dinero de Hacienda saliendo a devolver, así como hay otros que tampoco han terminado de abonar los plazos en el caso de que haya salido a pagar. Aunque esos plazos están a punto de cumplirse.

Si el resultado de tu declaración salió positivo (a pagar) y elegiste hacerlo en dos plazos, una de las opciones que daba la Agencia Tributaria, es importante que recuerdes que el segundo plazo está a punto de cumplirse y que debes prepararte para abonarlo antes de que llegue esa fecha para ahorrarte un problema en caso de que no lo hagas. El plazo marcado es el lunes 6 de noviembre, y ten mucho cuidado si no lo cumples porque las sanciones de no pagar a tiempo pueden ser importantes.

Aunque muchas personas piensan que los dos plazos tienen la misma cuantía, lo cierto es que no es así, ya que en este segundo plazo se debe abonar el 40% de la cantidad resultante de la declaración. Este pago se puede hacer de dos maneras, las dos que Hacienda ofrece para que el contribuyente en cuestión elija en cada caso la que más le interese.

La primera de las opciones para pagar el segundo plazo de la Renta es a través de domiciliación bancaria, una opción que se habría marcado al presentar la solicitud para dividir el pago en dos plazos. Si elegiste esta opción, el mismo 6 de noviembre llegará el cargo a tu cuenta, y posteriormente se emitirá un justificante de pago para que te lo puedas descargar.

La otra modalidad de pago es a través del modelo 102 de la Agencia Tributaria, el cual te puedes descargar en la Sede Electrónica, rellenarlo y abonarlo en cualquier entidad bancaria colaboradora de la AEAT, que son prácticamente todos los bancos, cajas o cooperativas de crédito que operan en España. Después de hacer el pago deberás acudir a cualquier oficina de Hacienda, o a la Sede Electrónica, y presentar el modelo 102 con el justificante de pago.

¿Qué pasa si no se hace el pago?

En el caso de que no hagas el pago antes de que finalice el plazo, por el motivo que sea, se considerará una falta leve y la sanción tendrá un importe de 200 euros, cantidad que tendrás que abonar, además claro está de tener que abonar igualmente el pago que no abonaste antes de plazo, más un 5% de recargo.

Según recoge el artículo 198 de la Ley General Tributaria, «no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública”. En el caso de no abonar este plazo, se irá incrementando la sanción a medida que pase el tiempo, así como los intereses.