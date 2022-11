Virginia Guinda, vicepresidenta de Fomento de Trabajo, la patronal catalana, y candidata a la presidencia de la CEOE ha asegurado este martes que está recibiendo «mucho interés» por sus planteamientos y un «interés real y apoyo» que se reflejará en las elecciones de la patronal del próximo 23 de noviembre.

Guinda será la única rival del actual presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en esas elecciones, a las que concurre motivada por su «gran preocupación como empresaria», después de «tres años muy complicados» y ante el «inicio de una etapa igualmente muy complicada».

La aspirante a presidir la CEOE ha evitado valorar el mandato de Garamendi y ha preferido exponer su programa, que se basará en hacer una CEOE en la que «haya más escucha y más transparencia», con más atención a «los intereses de las patronales sectoriales y territoriales».

«El hecho de que haya intereses contrapuestos forma parte de la vida, es normal. CEOE tampoco debe hacer bandera de cualquier tipo de tema, pero cuando hay pluralidad y se pueden hablar los temas de manera más abierta y transparente, se pueden abordar de manera más compleja», ha comentado Guinda en una entrevista en el Canal 24Horas.

Guinda formalizó su candidatura la semana pasada, con 37 avales de vocales, de un total de 789, y los apoyos de Foment del Treball, Acogen, la Asociación Profesional Nacional de Gestores Administrativos (APNGA), Faconauto, Fecic y el Colegio de Gestores Administrativos, que suman un total de 55 votos.

«Si casi gano, pero no gano, la Junta de CEOE es constituyente. Garamendi, en ese caso, tendría que elegir a su Comité Ejecutivo y no sé si me invitaría», ha dicho sobre su futuro en las elecciones, según informa Europa Press.

Reforma laboral

Guinda también se ha referido a algunos de los temas que le tocará abordar si llega a la presidencia de la CEOE. La negociación más inmediata entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno es la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene la intención de subir.

«Yo le diría a la vicepresidenta que hay que subir algunos salarios y bajar algunas cotizaciones salariales. El Gobierno está enfocando la negociación con el peso de la crisis únicamente sobre los empresarios. Eso que a lo mejor está muy bien para ganar votos, no es una buena receta para la economía. Hay que repartir los esfuerzos», ha comentado.

Sobre la otra medida impulsada por Díaz en esta legislatura, la reforma laboral, la candidata a la presidencia de la CEOE ha recalcado que «se ha vuelto a quedar corta», ya que no contempla nuevos modelos de empresas y mantiene el modelo laboral «más intervencionista de Europa».