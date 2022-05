El gran invento de internet por satélite de Elon Musk no triunfará en España por el despliegue del 5G

La apuesta de Elon Musk de crear una constelación de satélites de internet para dar un servicio de banda ancha con cobertura mundial no recogerá muchos frutos en España. Al menos eso es lo que opinan fuentes del sector tecnológico consultadas por OKDIARIO, al considerar que el 5G ofrecerá un servicio más que suficiente en los núcleos urbanos, donde se concentra la mayor parte de la población, y su uso en zonas más aisladas gracias a la conexión satelital, como el campo o la montaña, será mucho más residual.

Starlink, el proyecto del grupo aeroespacial SpaceX, también del magnate, pretende poner en órbita baja a unos 40.000 satélites alrededor de la Tierra a través del cohete Falcon 9 para dotar a cualquier punto del planeta de la posibilidad de conectarse a internet. Esa es precisamente su principal ventaja, el posicionamiento. Da igual que uno se encuentre en las parameras de Molina de Aragón o en la cima del Mulhacén. Esta tecnología permitirá tener acceso directo a esos satélites, si bien en la actualidad no existe una conectividad total en España por esta vía.

«El desarrollo del internet satelital en España es avanzado porque ya es funcional y satélites hay suficientes para poder permitir conexiones. Pero no se puede garantizar una cobertura al 100%. Vas a tener caídas, dependiendo de la frecuencia de los satélites», explican las mismas fuentes, que añaden que por ahora «las velocidades no son estratosféricas, hablamos de entre unos 100 y 500 megas, dependiendo de la conexión».

Fase beta

Starlink ya está disponible en su fase beta en España, que es como una especie de prueba. La posibilidad de contratar el servicio ya es una realidad, pero su funcionamiento no es el óptimo porque se siguen desplegando satélites. El gran inconveniente es que los precios son muy elevados, advierten. En España, el precio de la antena parabólica para conectarse a los satélites es de 500 euros y luego la cuota es de 100 euros al mes por la conexión. Y se prevé que ese importe suba, prevén las mismas fuentes.

Todos estos factores hacen esperar que en España su arranque no será fulgurante, ni mucho menos. Pero hay un hecho determinante: los núcleos poblacionales son muy grandes y la gente en general se desplaza al campo ocasionalmente. Además, con el 4G puedes obtener ya cerca de 50 megas de conexión por 5, 6 o 10 euros, y está por llegar el 5G incluso en los pueblos, donde las antenas tendrán conexión con un ancho de banda y latencia suficientes para no necesitar Starlink. «¿Por qué te vas a ir a una conexión por satélite de 100 euros al mes simplemente por ganar un ancho de banda?», se preguntan los expertos consultados.

Su uso fundamental será, por tanto, en áreas concretas del campo donde no hay antenas porque están aisladas y es necesaria estabilidad de conexión, como en estaciones científicas o pluviómetros para servicios de meteorología. «Si no tienes conexión, tienes que ir al punto y recoger los datos del pluviómetro. Si tienes conexión via satélite, dejas el aparato para que lo mida, lo controle y te envíe los datos», señalan. En el resto de zonas, para el usuario medio su utilidad será escasa o nula. «Nadie lo contratará para ver Netflix», afirman.