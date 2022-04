Nueva polémica de Elon Musk en Twitter, en este caso contra Bill Gates, a quien ha ridiculizado por tener abierta una posición bajista sobre Tesla. Todo ello en un momento en el que el el fundador del fabricante de coches eléctricos intenta comprar la red social por 43.000 millones de dólares.

La disputa se conoció este fin de semana, al descubrirse que Musk acusó a Gates de tener “todavía” problemas con Tesla, poniendo en duda sus creencias sobre el cambio climático a través de la filtración de una conversión entre dos de las personas más ricas del mundo.

Una cuenta de Twitter -denominada Whole Mars Catalog, hizo pública unas capturas de pantallas. En la primera imagen parece que Gates quiere confirmar una reunión con Musk a lo que este responde “genial”, pero un par de mensajes después pregunta: «¿Todavía tienes una posición corta de 500 millones de dólares contra Tesla?».

So apparently Bill Gates hit up @elonmusk to discuss “philanthropy on climate change” but Elon asked if he still had a half billion dollar short position on $TSLA.

Bill said he hasn’t closed it out, so Elon told him to get lost. No idea if this is true lol pic.twitter.com/iuHkDG3bAd

— Whole Mars Catalog (@WholeMarsBlog) April 22, 2022