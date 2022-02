La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acordado con los sindicatos subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros mensuales -14 pagas- con efectos retroativos desde el 1 de enero, lo que supone 35 euros más que el SMI vigente actualmente. De esta forma, el Gobierno rompe el diálogo social con los agentes sociales ya que ha dejado fuera del acuerdo a las patronales CEOE y Cepyme, que se han opuesto radicalmente a la subida propuesta y finalmente aprobada este miércoles por Díaz.

La ministra ha recordado que el Gobierno no tenía la obligación de pactar nada con sindicatos y empresas ya que era una mera cuestión consultiva, pero ha destacado que se haya firmado con los sindicatos. «Lo hemos hecho pese a que nos han dicho de todo: que se iba a destruir empleo, que nos iban a caer las siete plagas… Incluso un premio Nobel», ha señalado Díaz, en referencia a Mario Vargas Llosa.

La ministra no ha cargado contra la CEOE y ha guardado las formas -les ha dado las gracias por sentarse a negociar-, pero la realidad es que el Gobierno ha roto el diálogo social de nuevo, como ya ha hecho con la primera reforma de las pensiones, pese a que no duda en presumir del acuerdo con los empresarios en la reforma laboral. «No hay ningún riesgo de ruptura del diálogo social. La patronal ha negociado y finalmente ha decidido no suscribir el acuerdo. Eso es exactamente el diálogo social», ha dicho. «Recibimos felicitaciones de todos los agentes sociales del mundo, no sólo de Europa, del mundo, por la calidad de nuestro diálogo social», ha sentenciado.

Unai Sordo, responsable de CCOO, sí ha cargado contra la patronal y le ha reprochado que se haya descolgado de este acuerdo pese a que ya pactó con los sindicatos una subida salarial a 1.000 euros mensuales hace más de dos años. Sordo ha destacado el acuerdo y ha negado que se vaya a destruir empleo. «Vamos a escuchar de todo estos días, pero no es verdad que la subida del SMI destruya empleo», ha explicado en una rueda de prensa en el Ministerio de Trabajo.

UGT

Pepe Álvarez, de UGT, ha agradecido a Díaz la decisión de subir el SMI -«este Gobierno cumple», ha dicho- y ha cargado también duramente contra la patronal por no cumplir el pacto de hace más de dos años de elevar a 1.000 euros mensuales los sueldos de todos los convenios colectivos.

Álvarez ha señalado que la decisión del Gobierno va en línea con las políticas de la Unión Europea, que tienen como objetivo situar el Salario Mínimo en 1.500 euros al mes.