Si tienes ganas de verano, seguro que no puedes esperar a las vacaciones, a pasar momentos divertidos con los tuyos y también a disfrutar de pequeños placeres como por ejemplo tomarte una copa. Todo ello ya puedes comenzar a experimentarlo dado que el mes de junio está a la vuelta de la esquina de modo que toma nota a continuación por que vamos a descubrirte cuál es la ginebra que no va a faltar en ningún plan de verano. La tienes en Aldi, tiene un sabor que no esperas y además está de oferta de modo que no la vas a querer dejar escapar.

La mejor ginebra para este verano

Si eres de ginebra o te gusta el gin-tonic como bebida para los momentos de relax o cuándo invitas a amigos a casa, nada como elegir la que encontramos esta semana de oferta en Aldi. Una ginebra bastante particular elaborada por la empresa The Northern Valley que ya se ha convertido en uno de las bebidas más vendidas en estos supermercados.

En concreto, se trata de la Ginebra con Pepino elaborada en una triple destilación y que cuenta además con enebro, limón, coriandro, raíz de angélica, y sobre todo pepino en un 40%. El resultado es el de una ginebra que recuerda mucho a la que está calificada como la «mejor ginebra del mundo» y que pertenece a Hendricks una de las marcas emblemáticas en lo que respecta a ginebra escocesa.

En el caso de la de Aldi, quienes ya la han probado aseguran que es exquisita. Tiene un sabor seco pero con un aroma intenso y un gusto cítrico gracias al pepino y al resto de ingredientes antes mencionado. Se vende en una botella muy elegante, y como ya os hemos adelantado está de oferta de modo que la botella de 0,70 litros se encuentra ahora de oferta a 5,99 euros.

Por esta razón, son muchos los clientes de Aldi que ya se han hecho con su botella de ginebra con pepino y tú no puedes ser menos si esta es la bebida que te gusta. Puedes tomarla sin más, o preparar el ya comentado gin-tonic, de hecho gracias a que lleva pepino, el sabor de esta bebida es mucho más intenso.

Por otro lado y para quienes deseen probarla sin más para descubrir cómo es una ginebra con pepino, os aconsejamos añadir además unas cuantas rodajas de pepino. Veréis como el resultado es el de una bebida que se convertirá a partir de ahora, en vuestra favorita.