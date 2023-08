El frigorífico no frost metalizado más económico de Alcampo y con una capacidad de 265 litros

El frigorífico es uno de los electrodomésticos más importantes de cuantos hay en la cocina de cualquier hogar, imprescindible para conservar muchos alimentos en temperaturas óptimas y que así duren el mayor tiempo posible y estén en las mejores condiciones cuando los vayas a consumir. Hoy te mostramos un frigorífico no frost de Alcampo que está arrasando en ventas gracias a sus características y a un precio de risa que lo convierte en el más barato del mercado… ¡corre a por el tuyo!.

Alcampo cuenta con una amplia sección de cocina en la que puedes encontrar prácticamente cualquier electrodoméstico que se haya inventado, tanto grandes como los pequeños que tan útiles resultan. El hipermercado francés lleva décadas establecido en España, donde cuenta con gran éxito y está en plena expansión gracias a la compra de una gran cantidad de establecimientos Dia.

El frigorífico no frost de Alcampo que querrás tener en casa

Se trata del Frigorífico combi QILIVE Q.6950 NO FROST, una maravilla de frigorífico que tiene una gran capacidad de 265 litros. Actualmente tiene un precio de 418 euros, el más bajo del mercado con similares características, y Alcampo ofrece la posibilidad de financiarlo en 6 meses sin intereses si tienes su tarjeta.

Este fantástico frigorífico no frost de Alcampo cuenta con una distribución homogénea e instantánea del frío en toda la zona del refrigerador gracias al sistema de enfriamiento no frost, una tecnología que consiste en que se inyecta aire frío que permite que los alimentos se enfríen de manera uniforme. Además, gracias a esta tecnología los alimentos se enfrían más rápido y no se genera humedad, por lo que no hay que descongelar cada cierto tiempo.

En sus 265 litros de capacidad se incluye un gran espacio de 71 litros para congelar, un frigorífico ideal para una familia que cuenta además con una garantía de 3 años. Con diseño moderno y elegante, en color blanco, se adaptará perfectamente a cualquier cocina, sea cual sea su estilo decorativo.

Cuenta con 4 compartimentos en el frigorífico, además de 3 estantes en la puerta y 3 compartimentos más en la parte de congelador. Entre sus características más interesantes se puede destacar también que tiene una capacidad de congelación de 3.0 kg/24h, un consumo de energía anual de 219.0 kWh y un nivel de ruido de 41.0 dB. En cuanto a sus medidas, tiene 62,5 cm de profundidad, 54,5 cm de ancho y 180 cm de altura.

Si quieres una nevera que marque la diferencia por poco dinero, sin duda este frigorífico no frost de Alcampo es una de tus mejores opciones.